La soustraction des possibles - la critique du livre

Résumé : On est à la fin des années 80, la période bénie des winners. Le capitalisme et ses champions, les Golden Boys de la finance, ont gagné : le bloc de l’Est explose, les flux d’argent sont mondialisés. Tout devient marchandise, les corps, les femmes, les privilèges, le bonheur même. Un monde nouveau s’invente, on parle d’algorithmes et d’OGM. À Genève, Svetlana, une jeune financière prometteuse, rencontre Aldo, un prof de tennis vaguement gigolo. Ils s’aiment mais veulent plus. Plus d’argent, plus de pouvoir, plus de reconnaissance. Leur chance, ce pourrait être ces fortunes en transit. Il suffit d’être assez malin pour se servir. Mais en amour comme en matière d’argent, il y a toujours plus avide et plus féroce que soi. De la Suisse au Mexique, en passant par la Corse, Joseph Incardona brosse une fresque ambitieuse, à la mécanique aussi brillante qu’implacable. Pour le monde de la finance, l’amour n’a jamais été une valeur refuge.

Notre avis : Sur fond de guerre froide, les héros – qui n’en sont pas – se débattent avec leur désir, leurs pulsions, leur aspiration à la richesse. Les personnages se croisent, se jaugent, le pouvoir passe de l’un à l’autre, en constant mouvement. Rien n’est stable, tout peut basculer, à n’importe quel moment.

Entre histoire d’amour, satire du monde de la finance et roman policier, La soustraction des possibles est une réussite, un mélange des genres pensé par un esprit génial. Joseph Incardona, à la fois auteur et narrateur de ce récit, joue avec les codes, avec ses personnages : il sait ce qui leur arrivera, ce qui les guette, et il n’y a pas de faux-semblants dans son écriture. Jamais il prétend ignorer leur sort, et paraît lucide à tout instant et même honnête avec le lecteur. Ne pas faire semblant, disséminer quelques indices sur leur destin, çà et là, juste assez pour donner envie de continuer à tourner les pages. Rien n’est certain, mais tout est joué d’avance. Il dialogue avec ses personnages, échange parfois avec eux, connaît tout d’eux puisque ce sont ses créations, créations qui sont faites de chair, de sang et d’instinct, et non d’encre, de papier et de mots.

Les flux financiers transitent, les relations se nouent, teintées de danger et de tension, mais aussi d’appât du gain et de promesses de billets. Jeu de rôles, illusions, apparences et bluff devront être de la partie et ce sera à celui qui manie le mieux tous ces outils. Additionner et soustraire, pas seulement les chiffres et l’argent sur un compte, mais aussi les personnages, l’influence des uns sur les autres, les actions de chacun ayant une répercussion sur l’existence de tout ce microcosme. Tels des rouages imbriqués, à la fois libres et dépendants de l’ensemble du système, ils lui permettent de continuer à tourner et le moindre faux pas, le moindre choix contradictoire menaçant la machine risque de voir le rouage sauter… Tout calculer, partout tout le temps.

Joseph Incardona s’amuse également avec la feuille qui est devant lui, qui lui sert de support. Qui a dit que la langue était le seul matériau à travailler pour un écrivain ? L’espace, les parenthèses, les sauts de ligne, voilà que tout prend sens, grâce à cet auteur suisse dont la renommée n’est plus à faire.