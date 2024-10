La suprématie des Underbaboons – Emmanuel Moynot – la chronique BD

Résumé : Dans les années 1980, Robert Sapolsky et Lisa Share-Sapolsky ont étudié des groupes de babouins dans leur milieu naturel. Ils en concluent que les mâles alpha font régner la terreur et monopolisent la violence, mais quand ceux-ci disparaissent – par exemple sous l’effet d’une contamination – les agressions baissent drastiquement et un ordre social plus égalitaire se déploie. Qu’en est-il dans les États-Unis aujourd’hui ? Le FBI se penche sur plusieurs crimes isolés commis aux quatre coins du pays : apparemment sans lien, ces crimes ont toutefois un point commun : les victimes sont des hommes de pouvoir issus de différents milieux, mais les femmes présentes sur les lieux sont systématiquement épargnées. Les agents dessinent le profil d’une tueuse, dont les véritables motifs demeurent encore flous. L’enquête s’accélère lorsque celle-ci s’en prend à une candidate républicaine au programme conservateur…

Critique :Emmanuel Moynot, qui a repris la série Nestor Burma en 2005, est un habitué du polar, un genre dont il connaît parfaitement la grammaire et qui lui a valu en 2020 le Fauve Polar SNCF pour No Direction (Sarbacane). Avec La suprématie des Underbaboons, il effectue un rapprochement a priori incongru entre une enquête zoologique sur les babouins menée dans les années 1980 au Kenya et une série de meurtres commis de nos jours aux États-Unis. Derrière ce lien, une question provocatrice : que se passerait-il si l’on éliminait les « mâles alpha », autrement dit les hommes toxiques (et racistes) épris de pouvoir ? Outre l’intérêt graphique de représenter des lieux communs du polar – à commencer par le siège du FBI –, localiser l’enquête aux États-Unis fait évidemment sens à l’heure où Donald Trump est à nouveau aux portes de la Maison Blanche.

© Emmanuel Moynot / Glénat

Il ressort de ce cocktail étonnant une enquête menée tambour battant et incarnée par Colleen Thompson, une agente du FBI coriace et pleine de caractère, qui ménage son suspens jusqu’au bouquet final. Emmanuel Moynot s’avère percutant lorsqu’il évoque les travers de la société américaine, marquée par les fusillades, le suprémacisme blanc et la violence politique. Le dessin de Moynot correspond en tous points aux codes du genre : un trait épais, un découpage dynamique qui emprunte au cinéma le champ/contrechamps, des scènes d’intérieur travaillées et ses lieux communs. On s’embarque sans mal dans cette histoire qui nous tient en haleine, et dont l’originalité vient de la dimension réflexive introduite par les quelques pages, colorisées en orange, consacrées à l’enquête zoologique.

© Emmanuel Moynot / Glénat

Polar maîtrisé qui met en scène les failles de la société américaine d’aujourd’hui, avec des codes cinématographique, La suprématie des Underbaboons séduit par le parallèle frappant qu’il introduit une enquête zoologique consacrées à nos lointains cousins, avec la volonté de mettre un coup de poing au lecteur.