La traque du Grêlé-Brendan Kemmet et Stéphane Sellami - critique du livre

Résumé : Des viols et des meurtres sont commis sur des enfants et des femmes, en région parisienne, de 1986 à 1994. L’enquête se révèle être difficile et elle patine. A l’époque, la technique de la génétique n’avait pas encore fait ses preuves. Mais, tout va basculer à l’été 2014, avec la nomination de la juge Nathalie Turquey qui va prendre ses nouvelles fonctions à Paris et découvrir dans son bureau, parmi la masse des dossiers qui l’attendent, un cold case jamais élucidé. C’est l’affaire Cécile Bloch, une fillette de onze ans retrouvée morte dans le sous-sol de l’immeuble de ses parents. Avec pugnacité, la juge va mener l’enquête, faire le lien avec d’autres viols et meurtres, et oser convoquer des centaines de gendarmes, persuadée que le serial killer appartient à ce corps des forces de l’ordre. L’affaire va aboutir en partie le 20 septembre 2021, jour où François Vérove, ancien gendarme et policier, est retrouvé mort dans une maison près de chez lui. La traque est terminée, le Grêlé est désormais identifié. Mais beaucoup de questions restent cependant encore en suspens…

Critique : Brendan Kemmet et Stéphane Sellami nous plongent au cœur de cette enquête policière passionnante. Ils découpent méticuleusement leur récit en quatorze chapitres. On y voit l’évolution de l’investigation, les passages de relais au fil des ans, entre les chefs de la police et les juges, mais aussi les difficultés nées des balbutiements des techniques d’identification par l’ADN et les progrès réalisés en trente ans. Avec le recul, les auteurs peuvent plus facilement mettre le doigt sur les failles de l’enquête, les bourdes qui ont empêché d’identifier plus rapidement ce tueur en série. Mais, ce que l’on retient surtout dans cette affaire, c’est le courage d’une femme. Fille et petite-fille et épouse de policier qui ne lâche jamais rien, Nathalie Turquey n’a pas pour habitude de refermer un dossier qui n’est pas résolu. On la voit se démener, éplucher des années d’archives et de procès-verbaux. Un travail titanesque, qui force le respect.

Mais peut-on avec certitude affirmer que la liste des crimes imputés à François Vérove est bien complète ? Dans une lettre adressée à sa femme, avant de mettre fin à ses jours, il indique en effet que ses pulsions se sont arrêtées en 1996… Alors combien d’autres atrocités commises n’ont peut-être pas été recensées ? Où se trouvent les objets dérobés chez ses victimes, au moment des viols et des meurtres ? Encore beaucoup de questions qui attendent des réponses… L’enquête, toujours en cours, n’a sans doute pas fini de révéler ses secrets. L’épilogue, particulièrement glaçant, montre la personnalité terrible de cet homme.

La traque du Grêlé est remarquablement bien racontée par Brendan Kemmet, journaliste indépendant et auteur de nombreux scoops et de livres autour du grand banditisme, et par Stéphane Sellami, grand reporter au Parisien puis au Point, désormais responsable de la cellule enquêtes au journal L’Équipe.

234 pages

18€

