La Traque. L’affaire Dupont de Ligonnès – Valett, Valérie Morice – la chronique BD

Le 11 octobre 2024

Résumé : Sous la terrasse d’une maison mitoyenne bourgeoise ; cinq corps sont retrouvés, soigneusement emballés et protégés. Ces corps sont ceux des membres de la famille Dupont de Lignnonès, locataires de la maison. Manque le corps du père, Xavier, immédiatement qualifié de suspect numéro 1. Cette histoire, on la connaît, tous, mais plus ou moins. Et pour cause, ce fait divers a alimenté la presse des années durant, au gré des rebondissements de l’enquête. Des messages, envoyés à leurs proches, par les différents membres de la famille, alors qu’ils étaient déjà morts selon le légiste. Une rumeur au sujet d’un départ urgent en Australie, pour des raisons professionnelles… ou aux États-Unis, dans un rocambolesque programme de protection des témoins. Et surtout, le père, dont on suit un peu trop bien la trace pendant des jours avant et après les meurtres : achat de matériel un peu trop connoté, factures de péage, d’hôtels, caméras de surveillance... Rien ne colle et personne n’y croit. C’est partant du déroulé factuel des événements que les auteurs retracent, dans l’ordre, l’histoire d’un fait divers familial. D’un meurtre collectif et d’une traque. Rumeurs, fausses pistes, explications rationnelles et hypothèses capillotractées… tout pour tenter de répondre aux questions que tout le monde se pose depuis 2011 : pourquoi ? mort ou vivant ?

Critique : Comment relater une histoire macabre sans tomber dans le sordide et le voyeurisme ? Comment garder la distance nécessaire au travail d’enquêteur face à l’horreur ? Comment ne sombrer ni dans le pathos, ni dans le jugement ? Comment reporter des faits, quand ils sont incroyables ? Le livres est méticuleusement composé : une chronologie précise en préambule fait pendant à la solide bibliographie qui conclue l’ouvrage, puis nous plongeons directement dans l’action : Dupont de Ligonnès, chez lui, le soir, raccroche son téléphone, et se connecte à un site catholique afin de poser des questions bien étranges sur la notion de sacrifice. Ambiance. Il envoie ensuite plusieurs messages à l’entourage de la famille, jonglant avec les téléphones et les e-mails des différents membres. Des courriers aussi, contradictoires et alarmistes. L’entourage s’inquiète et l’enquête commence. © Valett, Valérie Morice / Petit à Petit Sans tomber ni dans le sensationnalisme, ni dans le sulfureux - et on apprécie ! – les auteurs se cantonnent aux faits. S’ils s’autorisent parfois à faire intervenir un personnage fictif, ou à réinventer un dialogue, c’est pour émettre une hypothèse, ou nous intégrer au récit. Et on le vit. On a l’impression de la mener cette enquête, aux côtés de la cellule de police, des journalistes d’investigation, des limiers du dimanche et des complotistes des réseaux sociaux… On a sous les yeux des cartes, des croquis, des reproductions de photographies et des retranscriptions d’interview. On suit les différentes pistes, dettes, adultère, délire mystique… On enchaine flash-back, portraits des membres de l’entourage, suivi d’enquête, copies d’images d’archives, et gros plan sur les preuves matérielles. Chaque « thème » ou lieu développant une identité visuelle propre, qui aide à se repérer parmi la densité d’informations communiquées, mais le tout s’unifiant dans un camaïeu bleu-gris-noir. © Valett, Valérie Morice / Petit à Petit Cette enquête nous tient en haleine à la manière d’un polard durant ses 191 pages passées aux côtés de ceux qui n’ont jamais, en 13 ans, abandonné La Traque.

191 pages – 19,90 €

