La troisième nuit - Daniel Auteuil - critique

Résumé : Août 1942. En pleine occupation, le gouvernement de Vichy organise une rafle massive de juifs étrangers. Gilbert Lesage, jeune fonctionnaire au Service Social des Étrangers, est chargé d’organiser une commission de criblage pour statuer sur le sort des juifs arrêtés, tandis que l’abbé Alexandre Glasberg, humanitaire engagé, manœuvre pour les sauver. Pris entre la bureaucratie de Vichy et les réseaux d’entraide, ils vont devoir s’allier pour défier la machine d’État et risquer l’impensable pour arracher des vies au destin funeste qui leur est promis.

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Critique : S’il y a un sujet qui ne s’éteindra jamais au cinéma, c’est celui de la barbarie nazie et de la manière dont certains, qu’ils soient anonymes ou non, ont tenté de s’en défendre et avec eux, de sauver les familles juives des camps de la mort. Daniel Auteuil dans son nouveau long-métrage, après le très rythmé Le fil, s’attache à retracer trois nuits d’août 1942 où le gouvernement de Vichy a promulgué à la va-vite un décret visant à déterminer les juifs réfugiés en zone libre qui pourront bénéficier de la protection de l’État. L’Histoire hélas nous dira que cette loi n’a été que de peu d’intérêt, condamnant des centaines de milliers de juifs à mourir dans les camps.

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La troisième nuit emprunte son titre à la clôture des deux autres. On assiste en effet à la mise en place d’une commission de sélection censée siéger pendant trois jours, constituée de représentants de la préfecture et de la police, mais aussi d’associations en charge des réfugiés à Lyon. Mais tout va se jouer la dernière nuit où finalement le gouvernement décrétera cette commission nulle, obligeant les protagonistes autour de la table à mobiliser leurs derniers ressorts juridiques pour sauver les familles. La grande partie du film se passe dans un camp de transit, avec ces baraquements austères où les autorités policières n’avaient de cesse d’envoyer des réfugiés ou des juifs. On suit ainsi la mise en place de ces commissions fantoches dans une de ces salles où la terreur et la fébrilité des uns et des autres est parfaitement rendue.

Daniel Auteuil réussit un sans-faute dans cette reconstitution historique, à la fois en tant que réalisateur et en tant que comédien. Il incarne en effet un prêtre, l’abbé Alexandre Glasberg, qui pilote une association de défense des juifs. Mais le film n’a pas la vocation d’être un tire-larmes chez le spectateur. Surtout, il illustre la terrifiante question juive à travers le regard des fonctionnaires qui ont concouru à leur extermination. En l’occurrence, il met en scène un responsable du service social des étrangers, qui va être choisi par le préfet pour présider la commission. Conduit par des valeurs humanistes, le jeune fonctionnaire est tiraillé entre sa détermination à respecter et appliquer la loi, et faire en sorte que les décisions soient justes. Antoine Reinartz habite son personnage avec une grande justesse, trahissant sur l’écran le paradoxe insupportable où il est empêtré entre son désir de justice et celui de servir l’État.

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La troisième nuit s’affirme comme un long-métrage militant et politique. Le témoignage de l’époque rappelle d’une part la responsabilité de la France dans ce génocide, et d’autre part sert d’avertissement sur les risques toujours présents de reproduction de l’hHistoire. En même temps, le film valorise ces héros oubliés qui ont permis de sauver quelques vies, au risque de leur propre sécurité, et rassure sur l’état de notre humanité. En tout cas, Daniel Auteuil confirme qu’il est un réalisateur français qui compte.