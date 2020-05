La Vie de Bouddha - Osamu Tezuka - chronique BD

Résumé : Dans l’Inde ancienne, les vies de nombreux hommes sont condamnées par la mousson, la famine, les guerres et les injustices dans le système des castes. Les vies entrelacées d’âmes malheureuses sont réunies par la naissance du jeune prince Siddhartha, qui va devenir Bouddha au cours d’un long voyage spirituel, en tentant de faire naître une renaissance spirituelle du peuple de cette terrible époque.

La Vie de Bouddha, ou tout simplement « Bouddha » tel que titré dans sa version d’origine, est un manga d’Osamu Tezuka dont la prépublication s’est étalée de 1972 à 1983, avant d’être publié en quatorze volumes reliés à sa fin. Déjà édité et réédité, c’est à l’occasion des 90 ans de son créateur que les éditions Delcourt en ont sorti une nouvelle version, sous la forme de 4 impressionnants tomes.

Osamu Tezuka / Delcourt

Car avant toute chose, qui entame la lecture de Bouddha doit savoir dans quoi il s’embarque : en effet, la série court sur plus de 3 000 pages (environ 800 par tome) ! Mais le jeu en vaut la chandelle. Nombreux sont ceux qui considère cette production de Tezuka comme un chef-d’œuvre et il est difficile de leur donner tort tant elle est riche, aussi bien sur le plan de la narration que du dessin.

Osamu Tezuka / Delcourt

D’ailleurs, le titre original du manga rend davantage compte de son contenu que celui que les éditions Delcourt ont choisi de lui donner. Si c’est bien la vie de Bouddha qui sert de fil conducteur à l’histoire, Tezuka s’en détourne régulièrement et longuement pour développer le destin d’autres protagonistes qui seront amener à le croiser. Pour preuve, Siddhartha n’apparaît qu’à la page 264 et son périple commence encore plusieurs centaines de pages plus loin. Toutefois, loin de dissiper le propos, ces narrations entremêlées donnent de la vigueur et de la profondeur au récit, tout en le laissant fluide et clair.

Après quelques recherches, il s’avère que Tezuka a retranscrit plutôt fidèlement les événements et personnages importants de la vie de Bouddha, même si certains d’entre eux ont été créés pour les besoins de l’intrigue. Cette fidélité l’amène à ne pas éluder la violence ambiante qui sert de terreau aux enseignements de l’Éveillé : « Les souffrances ont toutes des causes profondes et il existe un moyen de les vaincre ». Plus généralement, à travers les réflexions et métaphores de Bouddha, c’est sur le sens de la vie que Tezuka a choisi de nous faire réfléchir.

Osamu Tezuka / Delcourt

Même si cette œuvre de Tezuka regorge de qualités, elle n’est pas exempte de reproches. Toute l’histoire est ponctuée d’anachronismes et de gags – clairement assumés et revendiqués – mais qui contrastent avec la profondeur du propos. D’aucun regretteront, par exemple, la présence d’E.T. dans un auditoire assistant à un long exposé philosophique...

S’agissant du dessin, on retrouve le style incroyable et les audaces graphiques de Tezuka. Les protagonistes et les animaux sont simples tandis que les décors et le découpage sont très travaillés. Toutefois, cette simplicité tranche avec la brutalité et les comportements de l’époque. On sait que Tezuka et Disney se sont mutuellement influencés mais il est difficile d’accorder tout son sérieux à un récit où les personnages qui s’étripent dans le sang ressemblent à Mickey.

Osamu Tezuka / Delcourt

Au final, La Vie de Bouddha est une œuvre qui vaut clairement le coup d’être lue. Grace à sa narration, Osamu Tezuka réussit le tour de force de transformer une hagiographie qu’on aurait crue austère en une histoire divertissante. À travers elle, l’auteur parvient à nous transmettre simplement une partie des préceptes de Bouddha, qui inspirent encore des millions de personnes plus de 2 000 ans après sa mort.