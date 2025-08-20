La vie, l’honneur, la fantasia - Fouad Laraoui - critique

Résumé : Lors d’une fantasia (spectacle folklorique marocain), Arsalom est assassiné. Le jeune narrateur s’apprête à découvrir pourquoi cela devait arriver.

Critique : Fouad Laroui, auteur maroco-néerlandais, présente un profil complexe, complet, de ceux qui sont passionnés par autre chose que les mots, ce qui rend les leurs uniques. Ingénieur et économiste, tout en étant professeur de littérature, Laroui s’attire les honneurs littéraires et les succès populaires depuis une trentaine d’années.

En 2025 paraissait La vie, l’honneur, la fantasia, qui prouve dès son premier chapitre le talent de son auteur pour rendre une scène vivante, expressive, pour la décrire avec une minutie qui a cela d’extraordinaire qu’elle ne verse jamais dans la description appesantie. C’est un crime auquel on assiste, autant qu’un spectacle. Un crime maquillé en spectacle. Une fantasia qui n’en n’est pas une à cause de sa conclusion, tangible, antinomique avec ce qu’elle devrait être : une simple mise en scène. Dès l’incipit, le lecteur comprend que la vérité est dans ce cas d’étude un simple point de vue, et que la finalité du récit ne peut pas être de comprendre qui a commis l’irréparable, mais plutôt pourquoi l’irréparable fut commis. Et pourquoi il le fallait.

Car Laroui choisit comme narrateur un enfant qui assiste au crime, interloqué. Cela permet d’ajouter au récit de la subjectivité, un point de vue sur le crime. Et l’on sera surpris de constater qu’il se trouve presque justifié par le narrateur. Jusqu’à l’oxymore : "ce fut un bel assassinat". Un crime d’honneur : formule qui résonne presque positivement. Pour en comprendre la nature, Laroui brouille la frontière entre enquête et récit, entre investigation et portrait d’un homme dont on n’attend que la chute méritée : Arsalom.

À mesure que le récit avance, Laroui lâche sa plume, multiplie les digressions, enrichit sa langue et la rythme avec plus d’emphase, comme si les certitudes glanées par le narrateur se muaient en une euphorie de moins en moins contrôlable. Comme si ce dernier jouissait, se délectait du meurtre parfait, établi selon les traditions. Le plaisir de lecteur en ressort intensifié, louvoyant entre les touches de descriptions savamment orchestrées et la perspective historique qui explique pourquoi l’honneur est primordial chez les assassins.

Ces traditions sont décrites avec une redoutable précision linguistique. Laroui se plaît à épiauter tant les rites que les mots qui les décrivent, expliquant leur étymologie, leurs origines entrelacées. Et en face, ce qu’on pourrait décrire comme un nouveau monde, capitaliste sans vergogne et vil, (capitaliste sans vergogne donc vil), celui d’Arsalom, guidé par le profit jusqu’à vendre les biens communs et embobiner tout son monde. Faire du Maroc une opportunité commerciale pour tous, sauf les Marocains.

Et enfin, en guise de résolution, le récit nous laisse avec deux idées. La première, consensuelle, veut qu’il ne reste rien d’un petit monsieur comme Arsalom. La seconde nous propulse dans une position inconfortable.

On en vient à se délecter d’un crime, d’une vengeance froide. Ce crime, c’est la tradition belle et immaculée qui préserve le territoire, la communauté, de la vilenie de son membre le moins digne. Or, il fait en sorte que son narrateur renvoie la question de la justice après celle de la beauté du crime, qui absout tout. Ce qui est discutable, et donc appréciable en littérature.