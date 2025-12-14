Thrillerville – Lerenard, Alex Puvilland – la chronique BD

Résumé : Située à proximité d’une forêt, loin des grandes agglomérations, Tranquille Ville porte pourtant bien mal son nom. Il s’y passe en effet des phénomènes étranges. Il se raconte que la forêt abriterait une sorte de yéti et que le lac qui borde la bourgade serait habité par une étrange créature. Certains habitant(e)s – comme Nelly, la garagiste amie de Lio, qui tient une émission de radio locale – auraient également développé des pouvoirs surhumains. En conséquence, le taux de mortalité y est plus élevé qu’ailleurs, et ce n’est pas le retour dans le village d’un dangereux tueur en série qui risque d’arranger les choses… Il semblerait bien que Tranquille Ville soit devenue Thriller Ville.

Critique : Amateurs de comédie horrifique, précipitez-vous sur ThrillerVille : bourré de références au cinéma de genre et mâtiné de culture québécoise, cet album vitaminé devrait vous séduire avec son humour noir et ses personnages bien campés. Le récit joue habilement sur des cordes bien connues du lecteur : un village en bordure de la forêt où tout le monde se connaît, des personnages archétypaux (le policier bedonnant, la grand-mère qui en sait davantage que ce qu’elle ne montre, etc.) et, bien sûr, des créatures étranges, à commencer par ce yéti qui déchiquète un couple de touriste pour se repaître de leur chair dans les premières pages du récit. Tout le monde semble avoir un secret à ThrillerVille, à commencer par les personnages qui semblent tout à fait banals. C’est bien ce qui fait le sel de ce récit aux intrigues entrelacées, où l’on croise monstre marin et yéti mais où ce sont bien les hommes qui semblent le plus dangereux.

Le dessin d’Alex Puvilland mise sur l’expressivité de personnages représentés de façon semi-réaliste ainsi que sur un découpage dynamique, lequel emprunte beaucoup au cinéma dans ses effets champs/contre-champs et effets de « caméra », pour donner vie à cette histoire menée tambour battant, qui peut se lire d’une traite malgré ses 200 pages. Les décors et les costumes des personnages créent un effet d’ambiance vintage qui n’est pas sans rappeler les films des années 1980 ou les séries qui jouent sur la fibre nostalgique comme Stranger Things. ThrillerVille s’éloigne toutefois des clichés : ce sont essentiellement deux personnages féminins, Nelly et Lio, qui portent le récit. La première est dotée d’une force surhumaine, qui la fait battre au bras de fer les bûcherons les plus endurcis, quand la seconde aime mettre son nez dans différentes histoires, qu’elle peut raconter dans son émission de radio « Pas d’imbroglio avec Lio ». Tout cela se termine bien sûr dans un joyeux bain de sang, qui réservera tout de même aux lecteurs quelques surprises !

Rempli de références et très drôles – il figure à cet égard dans la sélection du prix Gotlib –, ThrillerVille est un vrai bonbon qui réjouira les cinéphiles et les bédéphiles amateurs de récits de genre.