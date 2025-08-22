Le chant de nos pas – Kay O’Neill – la chronique BD

Résumé : Rowan est un apprenti ranger de son village, qui désire venir en aide aux plus faible et à l’harmonie entre les êtres humains et la nature. Monté sur son cheval ailé, Rowan embrasse les paysages bucoliques qui entourent son village. Toutefois, lors d’une mission, Rowan fait preuve d’impulsivité, et blesse son cheval, ce qui lui vaut une réprimande et l’affectation à une nouvelle mission auprès d’un berger apparemment insouciant, Leone. Le tempérament volcanique de Rowan tranche avec le caractère paisible de Leone, dont la principale activité consiste à jouer de la musique à ses moutons. Mais les deux jeunes gens vont finalement beaucoup apprendre l’un de l’autre.

Critique : Fort de ses 52 000 abonnés sur Instagram et son univers poétique, Kay O’Neill – autrefois Katie O’Neill – est un artiste remarqué, qui a connu le succès avec Le Cercle des Dragons-Thés. Le chant de nos pas s’inscrit dans la continuité graphique de ces précédents titres, avec un univers merveilleux où la nature occupe une place centrale, mis en images par un dessin aérien aux couleurs douces. L’ensemble est bien servi par une fabrication soignée que l’on doit aux Éditions Bliss.

Kay O’Neill / Bliss Éditions

À travers l’aventure de Rowan et Leone, qui doivent transporter de la laine dans une ville voisine, Le chant de nos pas pose avec douceur la question de l’identité. En effet, Rowan est né Rose et, sous l’œil bienveillant de son compagnon de voyage, évolue progressivement. De son côté, Rowan pousse Leone à se dépasser : alors que celui-ci ne joue du violon que pour ses moutons, Rowan l’incite à s’ouvrir aux autres et à prendre confiance en lui. Le récit de Kay O’Neill met volontairement en lumière la fluidité des identités et la nécessité de s’accepter tel que l’on est. Les préoccupations écologiques sont également présentes en pointillées : pour Rowan, ce trajet est en effet l’occasion de remplir son carnet botanique, une tâche que lui confie son instruction, et de s’épancher devant la beauté de la nature. Si le voyage n’emmène pas les deux protagonistes à l’autre bout de la planète, ils en ressortent cependant transformés. La leçon, à n’en pas douter, est à retenir.

Le chant de nos pas s’avère ainsi un beau livre, dans tous les sens du terme.