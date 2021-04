Will Hunting - la critique

Résumé : Will Hunting est un authentique, génie mais également un rebelle aux élans imprévisibles. Il est né dans le quartier populaire de South Boston et a arrêté très tôt ses études, refusant le brillant avenir que pouvait lui procurer son intelligence. Il vit désormais entouré d’une bande de copains et passe son temps dans les bars, à chercher la bagarre et à commettre quelques petits délits qui risquent bien de l’envoyer en prison. C’est alors que ses dons prodigieux en mathématiques attirent l’attention du professeur Lambeau, du Massachusetts Institute of Technology...

Critique : Dans la filmographie de Gus Van Sant, Will Hunting apparaît comme son film le plus conventionnel. L’auteur de My Own Private Idaho dévoile en effet une nouvelle facette de son cinéma, moins intime et clairement calibrée pour Hollywood. Et ce ne sont pas les présences de Ben Affleck, Matt Damon et Robin Williams, véritables stars en plein essor, qui viendront remettre en cause ce constat. Will Hunting remportera d’ailleurs deux Oscars en 1998, ceux du meilleur scénario – signé Ben Affleck et Matt Damon – et du meilleur second rôle pour Robin Williams.

Le film raconte l’histoire d’un talent gâché, Will Hunting, simple homme de ménage d’une vingtaine d’années qui passe son temps dans les bars et les bagarres de rue. Mais alors qu’il nettoie les couloirs du prestigieux Massachusetts Institute of Technology, l’homme tombe sur un problème de mathématiques écrit sur un tableau. L’histoire s’emballe, Will résout avec simplicité l’équation, et voilà le professeur Lambeau, auteur du problème, qui essaie de convaincre le jeune de se remettre sur de bons rails, ceux de la scolarité, ceux sur lesquels il aurait toujours dû être.

Caché derrière sa caméra, Gus Van Sant filme avec générosité la romance, voire le mythe, qui se déroule sous nos yeux. Les personnages de Will et Lambeau se rencontrent dans la douleur, celle de l’échec, et ne cesseront de la côtoyer : rapidement mise au placard, la thématique du génie inavoué laisse place à celle de l’homme blessé, mal-aimé et abandonné, sans repère, dans la jungle de la misère sociale et du ghetto américain.

Gus Van Sant parvient alors à exprimer avec une justesse évidente la naissance des sentiments, les vrais, ceux qui connectent les deux hommes, finalement plus proches que les apparences auraient pu le laisser croire. Image du film, la scène où Lambeau fait comprendre à Will que tout cela n’est pas de sa faute, est marquante, émouvante, sublime ; mais surtout, elle souligne tout le talent des acteurs que sont Damon et Williams qui parviennent, au détour d’un regard, d’une voix ou d’un geste, à créer de l’émotion et faire vivre la fiction. Et là réside incontestablement le tour de force que le cinéaste est parvenu à réaliser : Will Hunting n’est pas un film purement hollywoodien, c’est d’abord un film qui ose s’égarer dans des schémas narratifs souvent inédits au pays de l’oncle Sam – l’homme passe avant le génie et la performance. Néanmoins, Van Sant sombre à de nombreux moments dans une émotivité quelque peu prononcée (la séquence des aveux de Lambeau, entre autres) qui rappelle que Will Hunting reste d’abord une œuvre de commande, et non un film d’auteur.