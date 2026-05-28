Le cuirassé Potemkine - Sergueï M. Eisenstein - critique

Résumé : Un épisode de la révolution russe de 1905 : l’équipage d’un cuirassé, brimé par ses officiers, se mutine et prend le contrôle du navire....

Critique : Les superlatifs n’ont jamais manqué pour caractériser ce monument du cinéma, longtemps classé « meilleur film de tous les temps », et notamment en 1958 lors de l’exposition universelle de Bruxelles. Sortie en URSS en 1925, l’œuvre se déroule en 1905, année révolutionnaire, et relate la mutinerie des marins d’Odessa, suivie d’un soutien et d’une insurrection populaires réprimés par l’armée tsariste. L’événement historique fut considéré comme précurseur de la révolution d’octobre. Eisenstein avait été chargé de traiter ce film commémoratif, découpé en cinq tableaux, et conçu comme un instrument de propagande par les autorités soviétiques. Le récit obéit en effet aux canons du réalisme socialiste. On n’y trouve pas de héros et de personnage principal mais un ensemble de figures populaires victimes d’une oppression. Marins mécontents de manger de la viande avariée et refusant d’exécuter leurs pairs injustement condamnés, habitants massacrés par la garde, ou membres d’un escadron rejoignant des insurgés forment ici le petit peuple qui finira par triompher des officiers cruels, serviteurs zélés d’un pouvoir tyrannique. Les traîtres ne sont pas oubliés, à l’image de ce prêtre brandissant la menace d’une punition du Seigneur.

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Eisenstein s’approprie ce matériau pour réaliser une splendeur esthétique, conciliant le sens du spectaculaire avec des recherches formelles qui ont fait date dans l’histoire du cinéma muet. Sur le plan purement technique, le film alterne ainsi plongées et contre-plongées mais donne aussi à voir le premier travelling de l’histoire du cinéma, lorsque la caméra suit la foule et un landau qui dévalent l’escalier d’Odessa. En même temps, Le cuirassé Potemkine est d’une efficacité narrative certaine. Plus qu’un film d’avant-garde, il s’agit aussi d’un spectacle impressionnant et efficace qui, dit-on, était montré clandestinement dans certaines soirées hollywoodiennes. Véritable mythe au-delà des cercles politiques et des chapelles de cinéphiles, le film devait assoir la notoriété internationale d’Eisenstein, qui réalisera d’autres sommets dont Alexandre Nevski (1938) et Ivan le Terrible (1944-46), apothéose de son style. Le cuirassé Potemkine est de retour dans nos salles dans une version restaurée, avec avoir subi plusieurs modifications de montage au cours des différents régimes soviétiques. De nouvelles générations vont pouvoir apprécier sur grand écran ce film incontournable.