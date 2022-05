Résumé : Adam Strange est de retour sur Terre après avoir vaincu les terribles Pyykts sur Rann, sa planète d’adoption où il a épousé la princesse Alanna. Accueilli en héros, il fait la tournée des plateaux de télévision et des librairies pour faire la promotion de son autobiographie, baptisée {Strange Adventures}. Mais lors d’une séance de dédicace, Adam Strange est violemment pris à partie par un lecteur qui lui reproche ses exactions durant la guerre contre les Pykkts. Le lendemain, l’homme est retrouvé mort, assassiné par un pistolet laser, l’arme privilégiée d’Adam Strange. Désireux de prouver son innocence, Adam Strange demande à Mr. Terrific d’enquêter sur cette affaire. Fort de ses capacités de déduction, Mr. Terrific découvre rapidement que ce meurtre se cache quelque chose de bien plus grave encore…

Tom King, Mitch Gerads – DC Comics / Urban Comics pour l'édition française

Publié au sein du Black Label, Strange Adventures revisite – pour la déconstruire – la figure du héros de l’« âge d’argent » Adam Strange, un archéologue terrien qui se retrouve un jour transporté sur Rann grâce à une technologie de cette planète, le Rayon Zeta. Grâce à son courage, à son intelligence et à la technologie de Rann, notamment le « jet dorsal », il devient le protecteur de cette planète et l’époux de la belle Alanna... mais les effets du Rayon Zeta étant temporaires, il est contraint de retourner régulièrement sur Terre. Ce personnage apparaît dans les aventures de la Justice League, et Alan Moore l’a brillamment revisité dans les années 1980 pour sa série Swamp Thing. Ce background est réinvesti par Tom King qui interroge la figure de héros à l’ère médiatique, qui se retrouve confronté à une accusation de meurtre puis de crimes de guerre. Adam Strange constitue l’allégorie du soldat de retour au pays, qui se retrouve confronté aux conséquences de ses actes.

Si les thèmes de Strange Adventures ne sont pas inédits, le scénario de Tom King s’avère d’une grande intelligence et extrêmement prenant pour le lecteur. Le scénariste construit deux trames parallèles qui s’entrecroisent constamment avec une grande fluidité. L’époque moderne, dessinée par l’excellent Mitch Gerard, met en scène l’enquête de Mr. Terrific, qui plonge dans le passé d’Adam Strange pour comprendre ce qu’il s’est passé durant la guerre contre les Pykkts. La guerre passée menée par Adam Strange contre l’invasion des Pykkts est mise en images par Evan Shaner, qui opte pour un dessin plus classique. L’enquête de Mr. Terrific est construite sous la forme d’un thriller qui garde le suspens jusqu’aux deux derniers chapitres, riches en révélations. Le récit des événements passés insiste sur la violence de la guerre contre les Pykkts et la relation entre Adam Strange et son épouse Alanna. C’est là l’un des points forts de la narration de Tom King : loin de n’être qu’un faire-valoir du héros, Alanna est une guerrière bien déterminée à défendre sa planète, et elle comprend vite qu’Adam Strange constitue pour cela son meilleur atout. L’enquête de Mr. Terrific révèle les failles de ce personnage marqué par la mort de sa fille unique Aleena pendant le conflit. Au fil de l’enquête et du récit de la guerre contre les Pykkts, la figure héroïque d’Adam Strange se fissure, comme le symbolise habilement les dessins d’ouverture de chapitre : le poster d’Adam Strange, dégradé par des tags, est progressivement remplacé par une affiche de Mr. Terrific.

Tom King, Evan Doc Shaner – DC Comics / Urban Comics pour l'édition française

Au-delà de la mise en scène de personnages emblématiques de DC – Mr. Terrific, les héros de la ligue de Justice – les amoureux du comics apprécieront les références au monde de la bande dessinée. Le fait que le récit s’ouvre sur une séance de dédicace ne doit bien sûr rien au hasard. Chaque chapitre s’achève sur une courte citation d’un auteur qui a travaillé durant « l’âge d’argent » (1956-1970) de l’histoire des comics – Wally Wood, Carmine Infantino, Al Williamson, Marie Severin – et dont plusieurs ont dessiné les aventures d’Adam Strange. Une manière de rendre hommage à ces artistes qui ont fait l’histoire de l’univers DC. L’album est enrichi par une « director’s cut » qui présente les pages de script de Tom King en regard des planches des dessinateurs.

Construit d’une main de maître par Tom King, Strange Adventures est un must have pour tous les amateurs de super-héros en quête de récits complexes.