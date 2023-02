La Vierge Noire et le Voyou - Xavier-Marie Garcette - critique du livre

Résumé : Xavier-Marie Garcette raconte le parcours extraordinaire du musicien, entre l’année 1924 et les années cinquante. L’ouvrage balaie ses exploits, ses drames et les évènements qui ont bouleversé sa vie. Au tout début, Poulenc s’interroge, sans cesse mécontent de ses productions qu’il ne juge pas dignes. Petit à petit, le lecteur découvre son entourage privilégié. Évoluant dans le luxe, Francis Poulenc prend conscience de son homosexualité, très mal perçue. Cela ne l’empêche pas de trouver la romance dans les bras de ses amants, dont Richard Chanlaire ou encore Raymond Destouches. L’évènement le plus puissant de sa vie est sans doute sa rencontre spirituelle transcendante avec la statue de la Vierge Noire à Rocamadour. Il y consacre une pièce musicale. Protégé par les horreurs de la guerre, l’artiste regrette les années folles et subit les pertes de ses amis et proches, qui meurent successivement. Toujours à la recherche d’un énième projet à concrétiser, le roman démontre à quel point Poulenc était obsédé à l’idée de créer, malgré un profil hors-norme.

Critique : L’auteur s’est bien renseigné sur son sujet, signant une œuvre parfaitement documentée, qui permet d’en apprendre plus sur la personne de Francis Poulenc, tout en enrichissant sa culture musicale. La Vierge Noire et le Voyou est une fresque du XXe siècle. Elle pourrait également s’appliquer aux poètes maudits, qui ne correspondaient pas à l’idéal social de cette époque, dont Oscar Wilde et d’autres artistes homosexuels, sévèrement jugés. Dans ce texte passionnant, l’auteur parvient à capter l’attention du lecteur.

Avec un personnage aussi complexe que Francis Poulenc, la tension est toujours à son paroxysme. En contrepoint de ses excès d’émotions et de ses débordements, le créateur est souvent perçu comme brillant, soumis aux tempêtes de l’âme. Pour ce fervent catholique qui vénère la Vierge Noire, la dualité est totale. D’un côté, l’Église condamne ses mœurs, mais de l’autre, il compose de sublimes pièces religieuses…

Grâce à ses personnages crédibles, Xavier-Marie Garcette présente des portraits dignes d’un film historique. Et, par le truchement de descriptions fidèles, il parvient à incarner l’esthétique des années folles, pleine de bals costumés. Il lui est aussi aisé de poser les mots justes sur la colère et la tristesse qui assaillent si souvent Francis Poulenc, en proie au doute. Nostalgique, mélancolique, ce héros se sent débordé, submergé par ces affects qui le bouleversent.

En résulte un texte poignant, relié aux évènements historiques, puisque de nombreux passages de cette biographie sont des extraits de lettres, directement écrites par Poulenc. Ces éléments confèrent une dimension vraiment authentique à la personnalité complexe du musicien.

Puisque le roman s’étend sur 166 pages, la lecture est très facile. Avec des dates précises et des mentions détaillées, l’auteur ne perd pas son lecteur, adoptant un angle à la fois informatif et divertissant. En réalité, Xavier-Marie Garcette s’appuie sur un style très fluide. En résulte un texte intense et musical, poétique et sentimental, où le lecteur s’attache fortement au maestro qu’était Francis Poulenc.