Laisse moi partir - Romain Poli - critique

Résumé : Dans la maison de campagne familiale, Matthieu décide en pleine nuit de prendre sa vie en main : il veut partir. Sa mère et sa sœur ne comprennent pas ses réelles motivations. Et si cette décision n’était finalement qu’un prétexte pour quelque chose de bien plus important, au point de le cacher à sa famille ?

Critique : Chantal est heureuse. Elle a réussi à réunir ses deux enfants. Elle serait encore plus heureuse si l’un ou l’autre pouvaient conforter son espoir d’être prochainement grand-mère. Mais Matthieu annonce que son compagnon vient de le quitter. Quant au couple d’Audrey, il ne semble guère promis à un avenir bien solide. Le frère et la sœur se cherchent, s’invectivent. Comme quand ils étaient enfants, la mère fait l’arbitre dans un joyeux brouhaha. Alors que la soirée touche à sa fin et que chacun s’apprête à regagner sa chambre, Matthieu, muni d’un sac de voyage, est surpris à prendre la fuite en toute discrétion. Mais où part-il ? Que fuit-il ? Pour combien de temps ? Tandis que les questions fusent, les réponses se font évasives. Il paraît de plus en plus évident que ce départ ne correspond pas à un simple besoin d’évasion mais cache un secret difficile à avouer, une révélation qui pourrait bien blesser ceux que l’on aime.

Copyright Jérôme Poli

Après Good Night, un thriller psychologique remarqué en 2018 pour sa capacité à osciller entre émotion et raison, le jeune comédien et auteur Romain Poli fait preuve du même tact pour aborder des sujets délicats sans jamais tomber dans l’écueil de la dramatisation. À l’emphase, ses dialogues préfèrent la spontanéité, créant un lien de complicité immédiat avec le public. Des répliques qui fusent, s’entrechoquent, se coupent pour donner un air d’ambiance familial aussi brouillon que chaleureux dans lequel chacun se reconnaîtra. Le décor d’une salle à manger, somme toute banale, sert d’écrin à une mise en scène toute empreinte d’une émotion qui, entre profondeur et rire, ponctue le rapprochement d’êtres unis dans une même détresse. La mère se noie dans un flot de paroles pour masquer son désarroi, la sœur hésite entre colère et compassion tandis que l’intéressé tente de jouer la carte de la dérision.

Copyright Jérôme Poli

La sincérité et la complicité du trio de comédiens ne font aucun doute. Christine Gagnepain trouve la juste mesure pour incarner cette mère, animée d’une totale abnégation, juste tournée vers le bonheur de ses enfants. Cécile Covès met tout son énergie au service de cette sœur plus bienveillante qu’il n’y paraît et surtout bien déterminée à ne pas laisser la morosité envahir le nid familial. Enfin le charismatique Romain Poli, personnage principal par qui tout arrive, à la fois auteur et comédien, aurait pu profiter de cette position de force pour écraser ses partenaires féminines. Bien au contraire, il se fait gentil trublion pour parsemer ce récit, qui aurait facilement pu sombrer dans la noirceur, de notes de générosité et de tendresse.

Entre humour et gravité, réalisme et interrogations, soutien et différends, une pièce qui démontre avec délicatesse que la famille, si imparfaite soit-elle, demeure le meilleur rempart face aux accidents de la vie.