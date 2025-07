Aux jours qui viennent - Nathalie Najem - critique

Résumé : Nice, de nos jours. Laura, la trentaine, essaie de se reconstruire après une relation tumultueuse avec Joachim. Elle mène une vie en apparence tranquille, en élevant seule sa petite fille. Mais l’accident de Shirine, la nouvelle compagne de Joachim, va faire ressurgir son passé. Les deux femmes, en proie à la violence du même homme, vont peu à peu se soutenir…

Critique : Les violences infligées aux femmes font régulièrement la une des journaux, suscitant colère, indignation et même désir de vengeance. Il n’est ici pas question de les absoudre mais bien d’en démonter le mécanisme, à travers le parcours psychologique de trois êtres aussi complexes qu’attachants.

Un homme et une femme se tiennent tendrement côte à côte. Un peu plus tard, une fillette joue sur une plage. Sa mère la contraint à interrompre ses jeux pour parler à son père au téléphone. La conversation est brève et peu chaleureuse. Cette fois, le même homme se promène avec une autre femme, dont il semble tout aussi amoureux... Tels des morceaux de puzzle éparpillés, l’histoire se livre en désordre. Si ce procédé peut paraître troublant dans un premier temps, on finit par comprendre qu’il permet d’installer avec patience toute la puissance de ce qui ressemble bien à un thriller sentimental.

C’est par Joachim (Bastien Bouillon), pivot central, que tout arrive. L’amour, la compassion, l’emprise. Psychologiquement instable, accro aux substances illégales, il alterne entre désir de tendresse et accès de violence. Son mal-être trouve refuge auprès de deux femmes qui l’aiment autant qu’elle le craignent. Une substance infiniment humaine dont se nourrit le premier long-métrage de Nathalie Najem, déjà connue pour son travail de scénariste auprès d’Édouard Delluc Cédric Kahn, Anthony Cordier, entre autres.

Laura (Zita Hanrot) a partagé la vie de Joachim. Ils ont une fille. Des flashback les montrent heureux et sereins. Aujourd’hui, Laura vit seule, entièrement dévouée à sa fille et à son travail de sculptrice. Des raisons de leur séparation, on ne sait rien. L’éclairage vient par le truchement de Shirine (Alexia Chardard), la nouvelle compagne de Joachim. Plus jeune et sans doute plus malléable, elle résiste mal à la spirale de manipulation perfidement orchestrée par ce partenaire vénéneux. Quand elle perd pied, la honte l’empêche d’appeler sa famille à l’aide. Elle se tourne alors vers Laura qui lui semble être la plus apte à comprendre son désarroi. La solidarité n’est cependant pas immédiate. Elle s’installe peu à peu en même temps que la tension générée par Joachim monte en puissance.

Pourtant, cette histoire d’emprise ne se complaît jamais dans la noirceur. Éclairées par la lumière du Sud, les scènes se teintent souvent de légèreté et même d’humour, grâce à Lazare, un homme doux en tous points opposé à Joachim, mais surtout à Lou (Maya Hirsbein), la fille de Laura. Vive et positive, dotée d’une détermination à toute épreuve, elle apporte une bouffée d’air nécessaire pour ne jamais faire sombrer le récit dans le catastrophisme.

Sans aucun doute ce film n’aurait pas eu la même force de conviction sans la présence de Bastien Bouillon (l’un des acteurs les plus convoités du moment, vu récemment dans Le comte de Monte-Cristo et Partir un jour et que l’on retrouvera bientôt dans Connemara, L’incroyable femme des neiges et quelques autres), qui manie avec dextérité douceur et terreur. Confronté à deux comédiennes (Zita Hanrot et Alexia Chardard) qui déploient des trésors de tonalités pour transmettre force et fragilité, il donne le meilleur de lui-même.

Un film d’une grande générosité qui, entre failles et violence, dresse le portrait d’un homme apparemment détestable que l’on ne parvient pas à condamner tout à fait.