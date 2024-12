Laura Palmer la femme aux miroirs – Louise Van Brabant - chronique livre

Résumé : « Laura Palmer la femme aux miroirs » commence sur l’ouverture de la série « Twin Peaks » avec la découverte du corps de Laura Palmer. L’enquête sur ce meurtre sera prise en charge par l’agent Dale Cooper du FBI. Mais dans cette petite ville isolée, il faut savoir aller au-delà des apparences pour comprendre tout ce que représente Laura Palmer : Victime, droguée, prostituée, étudiante, cadavre, mythe...

Critique : Un petit livre attirant, avec sa couverture sobre rouge et noire, mais qui est un véritable trésor. On commence à le lire et on se retrouve absorbé par les analyses menées par Louise van Brabant. Comme elle le précise, il s’agit là d’un travail conscient ou inconscient de David Lynch (et du cocréateur de Twin Peaks, Mark Frost) qui révèle au fil des épisodes une vision de Laura Palmer transcendant juste le mélange entre enquête policière dérangeante et soap opera.

Laura Palmer, la victime, parvient à être présente tout au long de la série par son absence. L’autrice relève que cela est possible non pas grâce aux flashback mais bien à son absence, à ce que chacun sait d’elle et dévoile et aussi à sa projection sur les autres femmes de la série : comment elles sont impactées par son décès et son secret.

Un autre point vraiment intéressant repéré par Louise Van Brabant est que Laura fait le pont entre les différents lieux où se déroule la série. Elle a un lien avec chaque endroit, alors que les autres personnages de la petite ville sont le plus souvent cloisonnés dans un lieu.

L’autrice effectue un travail de fourmi pour noter tous ces éléments et en proposer une nouvelle lecture, une interprétation qui nous donne une vision nouvelle de Twin Peaks. Elle aborde les trois saisons autant que le film et note l’évolution des messages envoyés par l’ensemble de l’œuvre. Car on peut voir Twin Peaks comme un tout à explorer dont on ne ressort pas forcément indemne, comme le précise à nouveau Louise Van Brabant en conclusion de son livre.

Elle s’appuie sur le scénario mais aussi sur la mise en scène, les constructions visuelles, les époques où sont sorties les différentes parties de Twin Peaks pour renforcer son analyse. Bien sûr, elle nous révèle tout et si vous ne souhaitez pas savoir le fin mot de l’histoire, regardez Twin Peaks dans son intégralité avant de lire ce recueil.

En fermant cet ouvrage, il ne nous manque plus qu’un seul élément : l’avis de David Lynch concerant le regard que porte l’autrice sur Laura Palmer et les autres personnages de cet univers.

Et le plus intéressant, c’est qu’on a forcément envie de voir ou revoir le film et les trois saisons de la série avec ce regard neuf.

Laura Palmer la femme aux miroirs est une belle analyse des significations que David Lynch et Mark Frost ont glissées, volontairement ou non, dans l’univers mystérieux de Twin Peaks. Ce serait vraiment dommage de passer à côté de ce petit livre.