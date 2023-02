La Horde du Contrevent . T.1 . Le Cosmos est mon campement - La chronique BD

Il fallait oser. Oser adapter le roman d’Alain Damasio, chef-d’œuvre qui a révolutionné la littérature fantasy et fantastique, culte pour une génération, qui a insufflé de la poétique à un genre qui en cherchait. Éric Henninot a décidé d’oser, avec audace, talent et classe. Comme le dit si bien l’auteur du roman Damasio dans la préface, ce travail est à l’image du Golgoth, ce personnage qui mène sa horde dans un monde balayé par les vents, souhaitant remonter leur source et trouver, comprendre, parvenir à quelque chose. Quête philosophique aussi bien qu’aventure épique, elle est à l’image du travail de l’écrivain, et désormais de l’auteur de BD : un parcours difficile, compliqué, au but vague mais explosif. Par conséquent le dessinateur, qui a pris à bras le corps le texte pour le condenser ou le simplifier par certains aspects, va s’engager dans les pas de ce groupe, ce pack qui associe les talents aussi bien que les personnalités, où le scribe Sov raconte le périple pour laisser une trace à la Horde suivante, si la sienne venait à échouer. Un narrateur unique, là où le roman alternait les personnages, les caractères et les symboles, et qui mettait une bonne centaine de pages pour fixer le lecteur. Plus simple et plus efficace, le procédé employé par Henninot marche et donne une base solide à un premier album de quatre-vingt pages, toutes plus bluffantes les unes que les autres.

© Delcourt

Les personnages étaient attendus, ils sont passés en revue, et le constat est le suivant : tous charismatiques à souhait, ils remplacent aisément ceux que l’on avait pu imaginer auparavant. Viennent ensuite les éléments, le décor et surtout la place du vent : ce dernier crépite sur les pages, semble quasiment les faire voler, et les tons ternes, monotones forment un espace désertique, poussiéreux et craquelé qui colle parfaitement à l’ambiance. Là encore, le constat est sans appel : une réussite totale, une immersion complète dans la trace de cette trente-quatrième Horde, qui devrait découvrir dans les tomes suivants (cinq ou six sont en prévision) des lieux plus pittoresques, voire colorés.

© Delcourt

Le roman emblématique devra désormais laisser une place pour son adaptation qui apparaît pour le moins iconique, tant le travail et le talent régalent dans un premier tome à sens unique ; où le vent souffle dans la bonne direction. Grosse attente et immense satisfaction en découvrant une fabuleuse transposition, qui promet une série à la hauteur du bijou de littérature.