Le bonheur est une bête sauvage - Bertrand Guerry - critique

Résumé : Un ours est aperçu sur l’île d’Yeu. Sous l’œil de la lune, les habitants de l’île, tous plus hauts en couleur les uns que les autres, partent à sa recherche. Durant une semaine, une quête collective du bonheur revêt des atours magiques et cocasses sur le manque et l’absence grâce à l’éloge des forces de la nature et des humains.

Critique : Pour son deuxième long-métrage, Bertrand Guerry propose une fable axée sur la quête du bonheur, où les personnages tentent de concilier un passé difficile et un futur incertain. Ça, c’est exactement ce qu’on aurait adoré voir. Car malgré des paysages charmants (le film a été tourné sur l’île d’Yeu) et des références tout à fait louables (le réalisateur cite Wes Anderson et Michel Gondry), impossible de véritablement plonger dans l’univers de Bertrand Guerry. En tentant un film cocasse, burlesque et romantique, peut-être n’y a-t-il pas été assez franchement. Si le film ne parvient pas à sonner juste, c’est d’abord à cause d’une idée de départ classique voire cliché. Un jeune adulte voulant quitter sa campagne pour monter à Paris et débuter sa carrière de comédien, en effet, donne une impression de déjà-vu. Les autres personnages, dont celui de Jeanne, qui gravitent autour de lui, sont cependant plus subtils (une idylle burlesque entre le grand-père et une nouvelle arrivante allemande, un chanteur qui s’improvise chasseur à ses heures perdues…). Copyright Mitiki Dans la même veine, on s’étonne de l’usage à répétition (excès) d’objectifs anamorphiques pour des plans larges rendant les scènes irréalistes. Encore une fois, la volonté de créer un univers totalement décalé est accueillante, mais les dialogues ne suivent pas toujours ce ton, tantôt excentriques tantôt sortis tout droit d’un mélo barbant (un personnage tannant ultra-sérieusement un autre de se remettre de la mort de son mari, par exemple). À cela s’ajoute malheureusement une myriade de musiques donnant l’impression que l’on tente de combler des vides narratifs. Le bonheur est une bête sauvage ne saurait convaincre, donc, mais ce n’est que par un résultat qui, s’il déçoit, émane malgré tout d’une recette qui aurait été bonne si les ingrédients avaient su être mieux cuisinés. Pour preuve, quelques moments de grâce peuvent être aperçus ici et là, lorsque la poésie et l’excentricité rendent le film finalement attachant.

