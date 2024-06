Le cadavre vivant – Hideshi Hino - la chronique BD

Résumé : {Le cadavre vivant} démarre sur un homme seul, dans le noir, qui ne comprend pas pourquoi son corps est en train de se décomposer. Il voit les vers sortir de ses plaies. Quelle est son histoire ? Dans un lieu étrange, mystérieux, inconnu, un homme erre. Une rencontre, une grande lumière et il se retrouve en bord de mer, sans souvenir de ce qui l’a mené là. Il rejoint un hameau mais son reflet dans une vitre lui rappelle qu’il n’est qu’un immonde cadavre en putréfaction. Pourquoi pense-t-il ? Pourquoi n’est-il pas mort ? Et surtout, que faire ?

Critique : L’histoire d’un homme dans un corps mort qui tente de retrouver son identité. Hideshi Hino nous prend à revers. Le protagoniste inspire l’horreur et le rejet aux premières personnes qu’il croise, comme on s’y attendait mais il trouve rapidement des médecins prêts à l’aider et à lutter contre la décomposition qui le ronge.

Cette nouvelle nous met vraiment à la place du mort, qui n’est mort que dans son corps. Mais comment trouver une place dans la société des hommes quand on n’est plus humain ? Il parle avec difficulté, dégage une odeur de poisson pourri et met vraiment mal à l’aise quand on le regarde.

Ce mort, qui avait sa place dans cette ville, l’a perdu avec cet accident qui a fait de lui ce qu’il est. Mais son esprit veut retrouver cette place. Le récit est un voyage, depuis le moment où le personnage se retrouve au bord de mer jusqu’à ce qu’il comprenne sa situation et prenne la décision la plus adaptée. Ce manga est un drame dur, une réflexion sur la place de l’homme parmi les siens, une mise en abyme de l’incompréhension face à la différence trop voyante. En effet, le héros pourrait être handicapé, avoir le visage ravagé dans un accident, mais l’auteur va plus loin, il tue son corps et pas son âme.

Au-delà de sa place perdue dans la société, du rejet, il y a aussi un chemin vers l’acceptation de la situation. Il commence par se battre pour retrouver sa place et réalise finalement que c’est impossible, car le changement est trop énorme. Avec l’acceptation vient aussi le constat dur, amer, que seul le corps a changé, mais cela bouscule tout le rapport à l’autre, et plus rien ne pourra être comme avant, même si il a survécu. À cause du regard des autres qui nous intègre socialement ou pas. Avec ce récit fantastique, Hideshi Hino nous parle de tout ces thèmes.

© Hideshi Hino / IMHO Éd. pour la traduction française

Le dessin noir et blanc, ces personnages tout en rondeur et ces décors réalistes, portent les caractéristiques du manga. Mais il s’en éloigne aussi. Hideshi Hino utilise très peu de trames de gris, les costumes sont dessinés avec des motifs tracés à la main, variant selon les personnages, l’emploi de hachures permet de créer des ombres, mêlées à de grands aplats de noir. En regardant bien, on voit avec quelle minutie les détails sont présents dans ce dessin qui semble de prime abord simpliste, tout ce travail de précision qui permet à l’auteur de ne pas passer par de simples trames. Les têtes rondes rappellent le manga des années quatre-vingt mais le médecin qui fait tout pour aider le protagoniste a des cercles noirs à la place des yeux. C’est le seul qui ne « voit » pas le héros comme un mort, mais comme une victime à aider coûte que coûte. Ceci expliquerait cela ?

Le récit court tranche aussi avec les habituelles séries longues. Une histoire noire où l’espoir semble peu présent.

Le cadavre vivant est un récit fantastique qui mêle l’angoisse, l’action, la psychologie et le drame dans un style graphique simple en apparence, mais bien travaillé.