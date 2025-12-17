Le chant des forêts - Vincent Munier - critique

Résumé : Michel, un grand-père, Vincent, un père (le cinéaste lui-même) et Simon, un petit-fils, passent du temps dans une cabane de forêt pour être au plus près des animaux.

Critique : Le cinéaste heureux de La panthère des neiges nous emmène dans une majestueuse forêt des Vosges où il va passer du temps en famille. Michel, naturaliste désormais à la retraite, a du donner le virus des animaux à son fils Vincent, devenu photographe animalier. Les deux sont en passe de transmettre leur passion à Simon, encore adolescent.

Avec beaucoup de douceur et de patience, le voyage que représente ce long métrage va nous faire découvrir avec respect (il ne faut pas gêner la vie de ces bêtes) une faune extrêmement diversifiée que l’on ne saurait imaginer dans une forêt hexagonale.

Les passionnés que l’on suit sont capables de rester des heures à un endroit précis pour espérer voir tel ou tel animal, qui va soit chanter, soit faire une figure, destinée en général à séduire une femelle. Ailleurs, ils vont repérer un arbre creux idéal pour apercevoir un rapace nocturne qui y loge en famille. Parfois, passer une nuit dans une tente camouflée et improvisée permet de photographier ou filmer un oiseau rare impossible à voir autrement.

Ce film, doté d’une exceptionnelle lumière, est avant tout la mise en valeur de la beauté des arbres, le plaisir de voir de près des animaux sauvages, et le sens de la transmission de la passion animalière en famille, dans une démarche responsable et écologique.

Si l’on accepte la lenteur assumée de ce beau voyage, on peut prendre un réel plaisir à observer des animaux qu’il nous serait totalement impossible de voir autrement.