La panthère des neiges - Marie Amiguet et Vincent Munier - critique

Résumé : Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant les sommets habités par des présences invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.

Critique : L’image est somptueuse : un troupeau de yaks chemine tranquillement le long du flanc de la montagne enneigée, quand soudain une colonie de loups encercle les proies et engagent une danse effrénée pour venir à bout de leur festin futur. Tout est déjà là dès les premières minutes du film, à savoir une longue et belle marche au cœur des paysages du Tibet où la nature recèle mille et une merveilles animales. La voix est donnée à deux hommes. L’un est un écrivain français célèbre, Sylvain Tesson ; l’autre est un photographe animalier, Vincent Munier. Il y a aussi la présence supposée de Marie Amiguet qu’une seule photographie permet d’apercevoir. Ce voyage à la recherche de la fameuse panthère des neiges est en réalité une aventure spirituelle portée par ces trois êtres où le cinéma, l’amour de la nature et la littérature ne forment qu’un tout.

La magie du film demeure la façon dont le récit parvient à provoquer le désir du spectateur. On est loin des documentaires animaliers issus des studios Disney. La panthère des neiges constitue une sorte d’Odyssée mystique et spirituelle à la recherche d’un animal mythique, mais dont la portée essentielle est d’ouvrir la voie à la beauté et à la sagesse. Les commentaires se gardent bien de toutes formes de moralisme sur la préservation de la nature. L’enjeu est d’amener le spectateur avec les voyageurs vers l’amour des animaux sauvages et la profondeur des lieux. On est presque plus impatient de découvrir la panthère. Mais en réalité, le film freine notre impatience. On se laisse porter par une famille d’ours, des antilopes gracieuses et toute une série d’animaux, tous aussi fascinants les uns que les autres.

Le documentaire est en permanence ponctué par les photographies de Munier et les textes de Tesson. La rencontre des deux est une sorte de poésie à ciel ouvert qui engage tous les sens du spectateur. On apprend à s’émerveiller du bruissement d’un oiseau, des techniques de chasse d’un renard du Tibet ou de l’envolée superbe d’un rapace. Et pourtant, la photographie n’en rajoute jamais dans les vues qu’elle propose. Le ton est simple, prudent. L’enjeu de La panthère des neiges est de provoquer un voyage intérieur chez chacun des spectateurs, grâce à l’expérience de Tesson et Munier. Qui ne s’est jamais demandé dans une forêt s’il n’est pas guetté en permanence par des animaux habilement cachés par la verdure ?

Marie Amiguet et Vincent Munier offrent une œuvre dense et envoutante. Ils proposent aussi une sorte d’hommage non dissimulé à la patience, à l’humilité et au respect du monde. On ne vient pas seulement dans cette aventure pour découvrir des animaux sauvages. On rentre dans ce film pour mieux se connaître et se laisser habiter par une heure et demie de pur enchantement.