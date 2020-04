Le chat botté - la chronique du spectacle

Résumé : Gaëtan, fils de meunier, se voit confier en héritage à la mort de son père, un chat nommé Tristan… Il ne se doute pas que Tristan, possède des qualités et des pouvoirs pour lui assurer une vie de château, une existence de Prince…

Copyright Billetreduc et Compagnie Le Vers Galant

Critique : En adaptant le séculaire Chat Botté de Charles Perrault, Sandrine Pocskai apporte une touche personnelle et une contribution très utile. Elle gomme les écueils et les messages véhiculés à tort par nombre de contes et fables au fil des siècles : la fonction un peu dégradante des femmes, le cliché du loup haineux, par exemple.

Ainsi, sur la scène du Théâtre de la Clarté (à Boulogne-Billancourt), la fille du Roi espère l’amour, mais pas forcément celui du Prince charmant, simplement un gentil garçon qui l’aimera pour ce qu’elle est. Son père est un roi bêta et bonhomme, aux mimiques et expressions drolatiques, remarquablement interprété par Jules Perez. Ici, le loup est peureux et attachant. Bref, en prenant les clichés à contre-pied, Sandrine Pocskai montre comment les personnages réputés puissants sont en fait pleins de fragilités. Elle arrive ainsi à mêler subtilement féérie, force et intelligence, le tout à portée des enfants.

En créant une atmosphère envoûtante, amplifiée par les mélodies de circonstance, la Compagnie Le Vers Galant partage un moment privilégié avec le jeune public, à l’image de Tristan, le Chat qui deviendra botté. Il est interprété avec beaucoup d’aisance et d’aura par Serge Martinez, très convaincant en félin agile. Il incarne parfaitement la figure légendaire. A l’image du spectacle, il jongle entre humour et intelligence, tout en venant au contact des plus jeunes pour leur plus grand bonheur. Son masque est particulièrement élégant.

Les cinq comédiens se partagent une quinzaine de personnages dans ce royaume où la famine est partout. La direction d’acteurs bénéficie d’un sens aigu de la rupture comique. La mise en scène de Sandrine Pocskai est dynamique et pleine de surprises habiles, grâce à une succession de scènes courtes et intenses.

En incarnant l’ogre et d’autres personnages, IDRISS s’offre un succès personnel auprès du public. Il fait peur et rire à la fois.

Gaëtan (Adrien James) dont la voix très agréable porte haut, se présente en jeune premier plein d’innocence aux côtés de la charmante Ophélie Montel.

Bref, cette adaptation du Chat Botté est à recommander pour celles et ceux qui voudront offrir à leurs enfants un divertissement intelligent !