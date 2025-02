Ripple, une prédilection pour Tina – Dave Cooper – la chronique BD

Résumé : Martin est un homme célibataire et quelque peu dépressif, qui vit seul dans un appartement crasseux où il fume de manière compulsive. Son logement est aussi son lieu de travail : Martin est un dessinateur, qui réalise essentiellement des illustrations de commande, notamment pour l’édition enfantine, loin de ses ambition artistiques d’origine. L’obtention d’une bourse d’artiste pour réaliser une exposition l’amène cependant à développer un nouveau projet : réaliser des portraits érotiques et provocantes de femmes au physique quelconque, voire laides selon nos canons de beauté. À la recherche d’une modèle, il rencontre Tina, qui accepte de poser pour lui. Femme ronde et sans grâce, elle apparaît d’abord mal dans son corps, avant de se libérer au fil des séances. Quant à Martin, il ressent pour cette femme une attirance qui vire bientôt à l’obsession. Modèle et dessinateur entament dès lors une relation étrange, où le fantasme se mêle au malaise.

Critique : Paru en 2003 aux Éditions Fantagraphics aux États-Unis puis deux ans plus tard au Seuil en France, Ripple du Canadien Dave Cooper obtient un nouvel écrin – particulièrement soigné – à l’initiative des Éditions Huber. L’éditeur donne ainsi une nouvelle vie à ce récit franchement transgressif dans sa mise en scène du désir et des fantasmes de ses deux personnages. Tina et Martin entretiennent une relation vénéneuse, où la réalisation des fantasmes côtoie la domination. Le lecteur en sortira à coup sûr mal à l’aise, et c’est bien l’effet recherché par l’auteur.

© Dave Cooper / Huber pour la traduction française

Ripple s’inscrit dans la continuité de l’underground américain façon Robert Crumb qui, avec son style « crade », a mis en scène ses fantasmes (Mon problème avec les femmes, Nausea) pour les femmes aux formes généreuses. L’originalité de Dave Cooper tient en premier lieu à la dimension psychologique de l’album, qui explore la psyché de Martin – ses pulsions, son malaise, ses angoisses –, véritable anti-héros. La force de Ripple se trouve également dans l’intensité et dans la manière de représenter les fantasmes de ses personnages. L’auteur pousse très loin la représentation du désir et, comme son personnage, il le fait en s’affranchissant totalement de la morale sociale et des canons esthétiques en vigueur. Les traits sont gras et irréguliers, et le dessinateur s’arrête sur des détails de chaque anatomie, sans nous épargner. Mais il ne faut pas s’y tromper : cette représentation de la laideur et du sale constitue un tour de force graphique.

Enfin, le personnage de Tina s’avère particulièrement réussi. La femme timide se transforme par moments en ogresse au rire gras et sans manières. Sa représentation graphique défie les normes en vigueur : ses seins pendent, sa dentition est irrégulière, ses bourrelets flottent, à l’opposé de la représentation normée des femmes dans la bande dessinée. Tina est également une femme de caractère, capable d’exprimer franchement son désir et de se défaire de Martin lorsqu’elle le souhaite. Ce qui n’empêche pas le récit d’épouser clairement le male gaze de son auteur.

© Dave Cooper / Huber pour la traduction française

Publié il y a 20 ans, Ripple reste le produit de son époque : on devine sans mal l’expression par Cooper de ses propres fantasmes dans la relation, au thème un peu daté, entre le dessinateur écorché vif et sa muse. La charge subversive n’en reste pas moins intacte.

Expression débridée des fantasmes de son auteur, Ripple attire autant qu’il repousse par sa crudité graphique et la déconcertation qu’il suscite chez son lecteur.