Le clan des Canadiens - Bernadette Potier - critique du livre

Résumé : Dimanche 3 septembre 2006, dans le petit village touristique de Marenne situé dans le Vaucluse, un corps sans vie est découvert près d’un étang. Il s’agit de Franck, un homme aux cheveux grisonnants, âgé d’une soixantaine d’années. La scène de crime est atypique voire intrigante, car beaucoup d’indices ont été abandonnés sur place, ce qui laisse immédiatement penser que l’auteur du crime souhaite orienter les investigations… Avec son équipe, et sous l’égide du commissaire Gavaux, Dan Valoni, un jeune policier de 23 ans, va devoir mener cette enquête hors du commun. Un deuxième roman palpitant qui permet au jeune lieutenant de police découvert en 2020 dans {{Un cri sur le parking}}, de reprendre du service. Une affaire qui plonge le lecteur dans les mouvements contestataires des années 1968 et le fait voyager de Lyon jusqu’au Canada.

Critique : Ce roman policier est une véritable toile d’araignée ! Pour ne pas y être piégé, il vaut mieux rester attentif, car le nombre de personnages que l’on croise ne cesse d’augmenter tout au long des vingt-six chapitres. On y trouve des liens improbables ressurgissant du passé, des liaisons, des enfants cachés et même des cousins inattendus… Et ne parlons pas des cadavres qui s’amoncellent au fur et à mesure de la lecture, la rendant parfois la rendre délicate.

Plusieurs dossiers sont traités simultanément en plus de notre affaire, tel celui du tueur de poules et de la pharmacie incendiée…. Pour autant, et une fois le cadre bien posé, Bernadette Potier parvient assez facilement à nous faire partager l’intimité des familles, à nous faire entrer dans leur vie quotidienne grâce à un descriptif vraiment réaliste. Ainsi, par exemple, le lecteur n‘a aucun mal à imaginer la demeure des sœurs Florence et Nancy, à se projeter dans leur univers. Les scènes de crime et les indices y sont décrites avec précision, avec des détails sans doute puisés dans l’expérience personnelle de l’auteure, technicienne de laboratoire dans une vie précédente. Tous ces faits, qui peuvent parfois sembler un peu décousues, vont finalement finir par prendre forme et se rejoindre naturellement. Tout est très bien pensé et ficelé. L’écriture, fluide et plaisante, s’avère au service d’une intrigue dont le dénouement est bien difficile à imaginer… ce qui n’est pas pour nous déplaire !