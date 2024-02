Le combat d’Henry Fleming - Steve Cuzor, Stephen Crane - la chronique BD

Résumé : Le jeune Henry Fleming, 18 ans et Nordiste, ne rêve que de combats héroïques contre les Sudistes. Tandis que les combats se rapprochent, il comprend que la vie et la mort sont peu de choses quand on possède un fusil...

Critique : Je n’ai pas eu la chance de lire le roman de Stephen Crane, mais l’Insigne rouge du courage semble appartenir à un ce type de roman de guerre aussi universel que peut l’être toute guerre. Cette adaptation signée Steve Cuzor, qui s’était déjà attelé à la Seconde Guerre mondiale avec Cinq branches de coton noir, je ne pourrais dire si elle est fidèle aux lignes du roman, mais elle appartient elle aussi à cette classe supérieure de littérature où l’ennui est visible, tangible, exalté même, et où la lâcheté est plus belle à dépeindre que le courage. Les personnages yankees, joyeuses nouvelles recrues prêtes à déchanter lorsque tonnent les premiers coups de feu, sont livrées avec une authenticité certaine, et les dialogues forment un ensemble à la fois spontané et recherché, car leur progression sert à la fois à faire surgir des émotions mais aussi à refléter l’évolution des caractères au fur et à mesure des jours, des nuits et de ces instants d’éternité que sont les batailles.

© Dupuis / Cuzor

Le dessin de Cuzor est splendide, particulier car il insiste toujours sur l’ombre, et non sur la lumière. Les traits se distinguent peu, les pupilles sont souvent cachées par une casquette ou un arbre qui apportent des regards pleins de pénombre, et il faut deviner l’effroi ou la blessure mortelle dans ces recoins de vie. Le décor, sorte d’Amérique virginiale, ou tout simplement de Virginie, laisse paraître forêts peu denses, fleuves peu profonds, plaines peu longues, comme si tout était ramené à une dimension humaine, aisément limitable, soit une toute autre image de celle classique de l’Amérique, horizontalement étendue dans le Far West, verticalement illimitée en zone urbaine contemporaine.

© Dupuis / Cuzor

Roman graphique de la Guerre de Sécession, Le Combat d’Henry Fleming est un opposé des Tuniques Bleues, un croisement entre Blueberry et les Filles du Docteur March, drame particulier mais reflet de l’humanité.