Séance Tea Party - Reimena Yee - la chronique BD

Résumé : A douze ans, Lora rêve encore de balades en forêt qui se transforment en chasse aux sorcières, au contraire de son groupe d’amis qui tend à imiter les ados et les adultes. Alors, elle choisit de retrouver Alexa, son amie imaginaire, qui est en fait un fantôme...

Sur un ton et un synopsis très enfantins, Reimena Yee s’empare de toute la délicatesse du conte pour en former un récit d’apprentissage magnifique et terriblement touchant pour tout lecteur avide d’histoires fantastiques, de fantasy ou autres imaginaires. En effet, Lora, mais aussi Alexa, puis Diana, sont autant de personnages qui font passer par toutes les émotions. Lora tout d’abord, qui a peur de ne plus jamais retrouver son âme et ses joies d’enfant si elle se force à parler de sujets à la mode, à se trouver un style, à grandir aussi.... Alexa, que l’on pensait secondaire et tranquille, fantôme errant dans la maison qui l’a vue mourir sans souvenirs, qui va se faire héraut de la vie alors qu’elle cherche à s’en échapper définitivement. Et Diana, BFF âgée, qui vient achever le cycle que Lora a commencé, enveloppant avec elle Alexa d’un amour, d’une amitié débordante, conclue admirablement cette narration envoûtante.

Pour le dessin, on retrouve cette palette et cette patte qui fait la force des éditions Kinaye, à savoir des traits proches d’un style de dessin animé américain, coloré et sans codes assumés : une planche semble griffonnée, une autre déborde, mais pourtant l’ensemble se tient très bien, et on se prend à lire des textos tout en contemplant des souvenirs passés d’une gentille fantôme... Ainsi, on se prend à s’évader à rentrer dans ce monde imaginaire de l’enfance composé d’un peu de naïveté, même si on apprécie de voir Lora grandir et faire ses propres choix.

Véritable bouffée de couleurs et d’oxygène, cette séance peut se révéler être une séance transgénérationnelle émouvante, à même de livrer aux lectrices et lecteurs une vérité universelle pas souvent entendue ou partagée.