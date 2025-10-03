Le Commencement, l’éternité – Jean-Luc Outers - chronique livre

Résumé : « Le Commencement, l’éternité » débute sur une question du narrateur : sa mère l’appelait-elle « Mon poussin » quand il était bébé ? À partir de là, il entame un long chemin de souvenirs et d’écriture, afin de retrouver les éléments de son enfance qui ont amené à construire l’homme qu’il est aujourd’hui.

Critique : Jean-Luc Outers revient sur son passé. Le quatrième de couverture parle d’un narrateur regardant sa jeunesse. On s’interroge car, à la lecture, on a l’impression de plonger dans l’enfance de l’auteur. Si distanciation il y a entre auteur et narrateur, on l’oublie rapidement. Pour le lecteur, les deux se confondent. Mais il ne faut pas s’attarder sur ce point. En effet, la richesse de ce livre réside ailleurs. Elle tient dans ces moments saisis au-delà du temps, que Jean-Luc Outers nous relate. Il porte un regard d’adulte sur sa vie d’enfant. Mais qu’est-ce qui fait la différence entre ces deux âges, en dehors de l’évolution biologique ? C’est une des questions que Jean-Luc Outers soulève dans ce récit. L’auteur ne se pose pas en donneur de leçons, il interroge bien plus qu’il affirme. Il reconnaît la part d’inconnu dans l’origine de ses souvenirs. Les a-t-il recréés à partir d’une photo, d’un moment raconté par une tierce personne ? D’autres questions s’ajoutent au fil des pages, nous amenant à réfléchir sur notre existence.

Jean-Luc Outers nous raconte des situations drôles, tendres, parfois difficiles, dures. Dans tous les cas, il opte pour un style apaisé. Il parcourt le temps, peut évoquer l’actualité du passé comme du présent, sans rupture de ton. On est touché par la simplicité de son écriture, qui résulte probablement d’un lent travail de relecture et modification. Mais on passe de chapitre en chapitre, on tourne les pages et les années sans jamais s’arrêter, ou plutôt en ayant toujours envie de continuer. Occasionnellement, on marque une pause pour réfléchir justement à l’une des questions de l’auteur et l’on reprend.

On découvre une autre époque avec ses particularités, on réalise alors l’évolution si rapide des technologies sur un demi-siècle.

Jean-Luc Outers nous rappelle aussi que si nous sommes venus de nulle part pour commencer à vivre dans le ventre maternel, avant la naissance, nous y retournerons à la toute fin. Ouvrir les yeux une première fois, les fermer pour toujours. C’est dans ce laps de temps que se situent nos vies. Et pour Jean-Luc Outers, l’accepter n’est pas un acte de résignation, mais peut-être le meilleur moyen de dépasser une angoisse de la mort et trouver la paix, le temps de notre passage en ce monde.

Le commencement, l’éternité revient sur l’enfance, parle de la vieillesse, raconte une époque, évoque l’actualité, soulève de nombreuses questions, nous fait réfléchir et surtout ressentir. Jean-Luc Outers parvient à nous offrir ainsi un beau récit.