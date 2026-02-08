Propriété interdite - Sydney Pollack - critique

Le 8 février 2026
Sydney Pollack, alors en début de carrière, fait preuve d’une belle maîtrise en adaptant la pièce de Tennessee Williams.
- Réalisateur : Sydney Pollack
- Acteurs : Robert Redford , Charles Bronson, Natalie Wood, Robert Blake, Kate Reid, Alan Baxter, Robert Random, Mary Badham , John Harding
- Genre : Drame, Romance
- Nationalité : Américain
- Distributeur : Paramount Pictures France, Swashbuckler Films
- Durée : 1h50mn
- Reprise: 20 février 2013
- Titre original : This Property Is Condemned
- Date de sortie : 15 août 1967
Résumé : Mississippi, années 1930. Willie Starr (Mary Badham), adolescente qui semble livrée à elle-même, erre et chante le long d’une voie de chemin de fer désaffectée qui jouxte une grande bâtisse délabrée. Elle va raconter son histoire à un gamin qui passe par là.
Critique : Sydney Pollack, qui n’avait pas encore atteint la notoriété, tournait ici son deuxième long métrage après Trente minutes de sursis (The Slender Thread 1965). Épaulé par trois scénaristes dont Francis Ford Coppola, il adapte, avec une belle maîtrise déjà, la pièce de théâtre éponyme de Tennessee Williams.
Il reconstitue l’ambiance du Sud cher au romancier et touché alors par la Grande Dépression.
Les souvenirs de Willie alimentent le récit d’un monde perdu, pourtant seulement disparu depuis quelques mois. On retrouve la grande bâtisse, pension de famille débordante de vie dans laquelle on fait souvent la fête. Hazel (Kate Reid), le mère de Willie, en est la patronne. Elle y accueille des ouvriers de la compagnie chemin de fer et fréquente l’un d’eux, J.J. (Charles Bronson). Elle n’hésite pas à utiliser sa fille aînée Alva (Natalie Wood), fantasque et séduisante, pour retenir certains clients. Un soir, arrive Owen Legate (Robert Redford), élégant et différent, qui recherche une chambre. Le monde fantasmé d’Alva va se trouver confronté à la dure réalité d’une époque qui n’a épargné personne.
Il se dégage du récit une grande tristesse, une nostalgie émouvante très bien restituée par le couple réussi Natalie Wood/Robert Redford, déjà présent dans Daisy Glover de Robert Mulligan tourné l’année précédente. Il est étonnant de constater que Natalie Wood (décédée tragiquement en 1981 à seulement 43 ans), de deux ans plus jeune que Robert Redford, avait en 1966 une carrière bien fournie, alors que lui commençait seulement la sienne.
- Copyright Seven Arts Productions/Paramount Pictures
