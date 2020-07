The Dark Knight, le chevalier noir - Christopher Nolan - critique

Résumé : Le crime va grandissant à Gotham City. La police est à bout de souffle, bien qu’un nouvel élu, Harvey Dent, semble porter l’espoir du renouveau. Mais alors qu’un certain Joker, par le chaos, présente une menace plus forte que jamais pour l’équilibre de la ville, Batman se questionne sur son rôle en essayant d’empêcher le nouveau malfrat de semer la destruction sur son chemin, ce qui semble être son unique objectif...

Critique : The Dark Knight n’est pas un film de super-héros. En tous cas, pas seulement. Ce n’est pas une adaptation de comic book. Enfin, pas que. Il serait ô combien dommage de l’aborder, ou de préjuger de sa nature, en le voyant sous cet angle. Admirons-le plutôt comme une œuvre dans laquelle Nolan s’inspire de Michael Mann, tout en revenant aux racines, après Begins, d’un Batman sombre, brutal, et cérébral. Celui de Frank Miller, référence évidente, avec sa violence graphique et son ton crépusculaire.

Sous le fracas d’une superbe bande originale signée Hans Zimmer, bien que légèrement envahissante, Batman oscille entre le devoir qui l’appelle et la sensation de ne plus être à sa place. Surtout, il est un hors-la-loi. Il le sait. La police, les politiques, les citoyens, le savent. Il n’en demeure pas moins inspirant, mais le défendre relève du casse-tête : il n’agit pas dans les règles.

On constate avec un grand plaisir que Nolan s’attache aux errements de son personnage, à ses tiraillements intérieurs. Cela donne une saveur particulière à un film qui demeure un blockbuster, n’oubliant pas d’offrir son lot d’actions. Pour autant, le cinéaste n’oublie pas l’insertion de réflexions intimes dans un contexte politique fort, avec ce questionnement en toile de fond, qu’il est loin de résoudre, mais qu’il ne se contente pas seulement d’effleurer : lorsqu’un ennemi combat hors du cadre de l’état de droit, est-il impératif d’y rester pour lutter contre lui ? N’est-il point souhaitable de s’affranchir de l’étau démocratique un instant, pour lutter à armes égales ?

© Warner Bros

L’ombre des attentats de septembre 2001 plane évidemment sur le film. La menace terroriste est le danger qui, par excellence, offre ces débats de sociétés houleux : l’emploi des données personnelles ou encore les actions menées hors du cadre de la loi se justifient-elles pour y faire face ? On ne pensait pas forcément se poser la question en regardant Batman. Toutefois, le film doit bien y répondre pour contrer le terroriste ultime, le joueur sans plan défini, en la personne du Joker.

Ce dernier mérite qu’on s’y attarde. Si The Dark Knight atteint les sommets, ce n’est pas tant grâce à son héros qu’à son antithèse. Il est l’incarnation du Mal pour le Mal, de la terreur absolue sans origine, sans cause. L’esprit humain déteste ne pas avoir d’explication. L’esprit humain déteste le Joker. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle vouloir filmer ses origines peut sembler être un non-sens… La merveille de folie parfaitement mesurée que privilégie Heath Ledger dans son incarnation l’a fait entrer dans la légende. L’acteur est parfait, dérangeant, surprenant, laissant chaque trait de son visage exprimer le machiavélisme cru. Chapeau à Nolan pour l’avoir dirigé. A Christopher et Jonathan Nolan, ainsi qu’à David S. Goyer pour l’avoir écrit. Mais chapeau à Heath Ledger, surtout, qui offre une de ces performances qui autorisent l’emploi dévoyé du terme "culte".

© Warner Bros

On a donc droit au fameux « blockbuster intelligent », qui fait la force de Nolan depuis des années. Cette définition ne doit pas pour autant omettre l’incroyable exigence formelle à laquelle s’astreint le cinéaste. Il est magnifiquement aidé par son fidèle lieutenant Wally Pfister à la photographie, lequel oppose superbement la noirceur de Gotham et la chaleur d’un chaos embrasé, pour laisser au spectateur une esthétique à la fois élégante et pleine d’à-propos.

Si le style de Nolan peut paraître assez froid, avec peu de gros plans et avec un cadrage pensé au millimètre, celui-ci sied à merveille au plus cérébral des super-héros. Tout est calculé, préparé, sans super-pouvoir, mais avec des moyens à la hauteur d’une réflexion foisonnante et pleine d’astuces.

Le style Nolan, c’est aussi la pellicule et les effets pratiques. Cet amour de la pellicule entre en résonance avec la mise en exergue du travail de Pfister, précédemment. De plus, si les effets spéciaux entièrement conçus par ordinateur peuvent parfois convaincre, le réalisateur semble tenir la clé d’une action qui a de l’impact et du sens. Le spectaculaire chez Nolan porte bien son nom, à travers les marques d’un camion qui se retourne sur l’asphalte ou les cendres d’un hôpital qui part en fumée. En clair, saluons une utilisation raisonnée de l’outil numérique, d’autant qu’il reste à démontrer que l’affaire coûte toujours plus cher en prise de vues réelles…

Paradoxalement, le film ne représente pas le virage qu’a ensuite pris l’industrie vis-à-vis de ses personnages en costume. Iron Man, la même année, en décida autrement. Cela peut sembler regrettable. Aucun Marvel n’aura par exemple mis en avant, aussi fort que Nolan, la puissance du symbole. Cela n’a rien d’étonnant au sein d’une filmographie qui lui fait la part belle. Pour autant, écrire un héros si complexe relevait de la gageure : celui-ci est tiraillé entre l’aura du symbole qu’il incarne et l’absence totale d’éthique qu’il met en œuvre pour le maintenir éveillé.

Finalement, The Dark Knight, c’est la force de l’espoir, par le mensonge. Un film puissant.