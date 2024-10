Le Corbeau. L’affaire Grégory Villemin – Béatrice Merdrignac, Tristan Houllemare, Grégory Le – la chronique BD

Résumé : Un enfant assassiné, un corbeau qui harcèle depuis des mois une famille aux ramifications et aux rapports compliqués, un jeune juge d’instruction qui multiplie les erreurs. On dirait un polar, il s’agit pourtant d’un fait divers bien réel. 40 ans après l’assassinat du petit Grégory, le mystère demeure et l’affaire est toujours officiellement en cours.

Critique :Octobre 1984, la gendarmerie d’Aumontzey est sur le pied de guerre. Christine Villemin a donné l’alerte en fin d’après-midi : son fils Grégory a disparu alors qu’il jouait devant leur maison isolée des hauteurs de Granges-sur-Valogne. À 21h15, plusieurs kilomètres en aval, les gendarmes découvrent dans la Valogne le corps de l’enfant, adossé au déversoir de Docelles. Il est attaché, une cordelette autour du cou et semble dormir.

© Béatrice Merdrignac, Tristan Houllemare, Grégory Le / Petit à Petit

L’affaire se complexifie : plusieurs membres de cette famille, parents, grands-parents, oncles, étaient harcelés depuis déjà 3 ans par un mystérieux corbeau, souvent au téléphone, parfois par courrier. On s’accuse, on murmure : les Villemins étaient jalousés dans la région, et la famille loin d’être unie.

Dès lors, et pendant plus de 40 ans, l’enquête progressera, peu, d’espoirs en rebondissements, au gré des nouveaux éléments (témoignages, dénonciations) et des progrès de la police scientifique (nouvelles analyses ADN ou graphologiques). Elle met au jour la jalousie portée par la région à Jean-Marie et Christine Villemin, ainsi que les rapports familiaux plus que complexes de cette très nombreuse famille. Au fil des mois et des années, plusieurs des Villemins seront tour à tour arrêtés et accusés… puis innocentés. Jusqu’aux propres parents de Grégory. Un jeune juge d’instruction ambitieux y fera sa carrière, et enchaînera les erreurs. Des analyses d’ADN ou graphologiques seront validées, puis contestées. Les experts se contredisent sans cesse. Gendarmerie et Police se tirent dans les pattes au point d’en saborder parfois l’enquête.

L’affaire Gregory Villemin a alimenté la presse pendant des années, au point d’entrer dans la culture populaire. Un peu à la manière de l’affaire Dupont de Ligonnès (à laquelle un autre ouvrage de la collection est consacré). On en connaît plus ou moins les rebondissement. Y compris ceux d’entre-nous qui sont pourtant plus jeunes que le drame lui-même.

Les auteurs plongent au cœur de ce fait-divers sordide et le décortiquent dans les moindres détails : reprenant les dossiers de l’enquête, relisant 40 ans de coupures de presse, reproduisant certains documents (les lettres du corbeau). Ils tentent d’en dresser un panorama exhaustif et objectif. Ils reprennent point par point les événements et avancées de l’enquête, alternant les planches reconstituant les faits et les interrogatoires, des flash-back, et quelques discussions fictives permettant de dynamiser le récit et de coller au médium, sans surinterpréter. Le tout dans un camaïeu de tons bruns ou bleus, dont les variations chromatiques nous permettant un repérage dans le fouillis des époques, des lieux et des personnages. D’autre part, des portraits des membres de l’entourage, des explications factuelles, des reproductions de pièces d’archives ou de preuves matérielles en gros plan, simplement, sur fond noir. Un arbre généalogique simplifié et une chronologie sont plus que bienvenus en début d’ouvrage. Un travail méticuleux, qui refuse de tomber dans le sensationnalisme, dans la lignée des autres ouvrages de la série.

© Béatrice Merdrignac, Tristan Houllemare, Grégory Le / Petit à Petit

On a une fois de plus l’impression de mener une enquête. D’examiner les éléments du dossier reproduits, de suivre les différentes pistes (jalousie, vengeance, folie). On dévore ces 176 pages et on a déjà hâte de la prochaine enquête chez Petit à Petit.