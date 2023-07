Le Design Graphique – Elodie Palumbo - critique du livre

Résumé : L’ouvrage nous explique ce qu’est le design, quel est son rôle et quels sont ses outils. Après une partie théorique claire, suit une salve d’exercices concrets et variés pour mettre en pratique les notions acquises.

Critique : À celles et ceux qui se demandent ce qui se cache derrière le terme mystérieux de "design graphique", on peut dire que ce livre répondra à leur question. De manière concise, à l’aide de chapitres découpés en parties aérées de une à deux pages, le recueil présente les notions clés du design : les couleurs, la typographie, la composition, les formes. Mais il revient aussi sur le graphisme, le métier de graphiste, les étapes de travail de ces professions et les techniques créatives.

Qu’on soit néophyte, étudiant dans ce domaine ou curieux de nature, on trouvera son bonheur avec Le Design Graphique. En effet, il y a la théorie, pensée de manière accessible, et la technique. De nombreux exercices, axés sur les thèmes du signe, de la structure et de la perception, permettront de creuser ce qu’on aura appris.

Ces approches apporteront aussi des connaissances sur la conception. On y trouvera l’application des notions, mais aussi la réalisation d’objets : affiches, leporellos, cartes ou encore de petits livres reliés à la main...

Si on se plonge sérieusement dans ces exercices, nul doute qu’on progressera, même si, bien sûr, il manquera le regard du mentor pour permettre de rebondir, d’avancer de manière efficace.

Et à côté de tout cela, il faudra explorer les nombreuses références données et creuser par soi-même, pour développer ses connaissances.

Mais ce livre relié en spirale donnera le B.A-BA, ouvrira des portes pour trouver son chemin, approfondir le domaine.



En outre, l’ouvrage est illustré, ce qui est bien le minimum pour un opus sur le design graphique. Il recourt aux techniques qu’il enseigne pour apporter des infographies claires, des schémas simples et des exemples visuels.

Des éléments mis en gras permettent de se repérer rapidement. Seul petit bémol : quand les légendes des illustrations sont nombreuses sur une page, elles utilisent un système de flèches pour indiquer à quelles images elles correspondent, et celui-ci n’est pas des plus simples à saisir.

On trouvera aussi, à la fin, des gabarits pour s’aider. On pourra également se rendre sur le site et récupérer des éléments téléchargeables sur lesquels s’appuyer.

Le Design graphique est un recueil réussi qui réunit, à juste titre, savoirs et savoir-faire, ce qui est l’essentiel pour découvrir et apprendre les bases du design, accompagnées d’exercices formateurs.