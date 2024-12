Le destin se moque des choix - Fabrice Tosoni - critique

Résumé : Aux Urgences, deux femmes se rencontrent. Mathilde attend des nouvelles de son mari après un incendie, tandis que Pilar espère des réponses sur l’état de son fils après un accident. Leurs vies viennent de basculer, et elles se posent la même question : auraient-elles pu, un jour, faire un choix différent pour ne pas se retrouver ici ? Passé et présent s’entremêlent pour dévoiler l’histoire de ces deux femmes qui tentent de répondre à cette seule question : avons-nous vraiment le pouvoir de changer notre destin ?

Critique : Quand on veut, on peut, dit l’adage populaire. Certes, la volonté est importante mais elle n’est pas la seule à entrer en scène et il arrive que des circonstances inopinées se mettent en travers de nos routes permettant à la vie de choisir pour nous. Il ne nous reste plus qu’à épouser le mouvement, en essayant d’amortir les chocs. C’est exactement ce que font ces deux femmes qui auraient sans aucun doute préféré être ailleurs que dans cette salle d’attente d’hôpital, sobrement symbolisée par deux rangées de trois chaises en plastique orange. Dans ce décor épuré, seules face à elles-mêmes, elles ont le temps de revenir sur leur parcours de vie respectif tout en tentant de répondre aux questions existentielles jusqu’alors refoulées que cette situation angoissante fait resurgir.

D’emblée, l’attention est captée par la justesse de jeu de ces comédiennes qui, d’un changement d’accessoire, entrent avec aisance dans la peau de plusieurs personnages (médecin, infirmière, patient impatient...), allant jusqu’à restituer avec une précision émouvante les attitudes et intonations d’un gamin de six ans.

Copyright Alejandro Guerrero

La tension monte doucement pour nous emporter vers une fin inattendue. Entre les deux, le texte, parfaitement ciselé, tombe toujours à point et déverse une cascade d’émotions auxquelles chacun pourra s’identifier : entre rire et larmes, réflexion et fragilité, sont évoqués nos doutes, notre capacité de résilience, la force de nos liens amicaux, amoureux et filiaux sans oublier les inévitables trahisons. Une immersion incandescente au cœur d’un séisme existentiel qu’une mise en scène sobre et maîtrisée rend encore plus bouleversante. Enfin, la musique rythme, toujours à bon escient, le déroulement des événements.

Un bijou d’humanité qui s’inscrit durablement dans les âmes et les cœurs, comme seul le spectacle vivant sait nous en offrir.