Le faussaire de Salt Lake City - Simon Worrall - critique du livre

Popularisé par un documentaire Netflix en 2021, « Trahison chez les Mormons : le faussaire assassin », Mark Hofmann est un parfait personnage pour l’enquête journalistique de Simon Worral. Construit comme un polar, ce livre documentaire nous plonge dans les univers fascinants de la foi mormonne, des techniques de faussaire et dans la psychologie de celui qui ira jusqu’à tuer.

Résumé : Mark Hofman, élevé chez les Mormons, est un des faussaires américains les plus célèbres. Il a exploité la crédulité de sa communauté, assassiné des acheteurs sur le point de le démasquer… Il purge aujourd’hui sa peine dans l’Utah.

Critique : Lorsqu’un poème inédit d’Emily Dickinson est annoncé dans une vente aux enchères, le conservateur de la bibliothèque d’Amherst, créateur de l’Emily Dickinson International Society, se met en tête de l’acquérir. Daniel Lombardo organise dès lors une collecte de fonds, pour participer à la vente chez Sotheby’s. Une fois en possession du document, un collectionneur alerte sur l’authenticité du document, qu’un certain Mark Hofman avait tenté de lui refourguer… L’enquête peut commencer.

Le livre dissèque deux aspects : la culture mormonne et le monde des faussaires. Mark Hofman maîtrise parfaitement les deux univers, et c’est sans doute ce qui lui vaut le titre de « Roi des faussaires ». Elevé parmi ceux qui vénèrent un Jésus ayant élu le peuple américain, vivant désormais dans une nouvelle terre promise, Mark Hofman grandit dans le trouble d’une croyance imposée : et si tout ceci n’était qu’une vaste supercherie ? A partir de là, si autant de personnes peuvent vivre selon un Livre dont personne n’a aucune trace, lui vient alors l’idée de produire des documents totalement faux, mais auxquels quelques individus auraient envie de croire.

Ce que le journaliste propose dans ce livre, c’est une découverte de deux mondes de l’illusion qui se sont retrouvés chez le protagoniste. Très critique sur la religion des Saints des derniers jours, il en décortique les origines, retrace l’Histoire de Joseph Smith, son fondateur et dénonce les dérives sectaires qui en découlent encore de nos jours. La thèse de l’auteur tient dans le fait qu’Hofman puise son inspiration en tant que faussaire dans la crédulité qui l’a entouré toute sa vie, se sentant aussi puissant que Joseph Smith en dupant tous ceux qui avaient de croire.

Le poème d’Emily Dickinson est un point de départ primordial pour le journaliste. En convalescence d’une rupture amoureuse particulièrement marquante pour lui, il lit un encart du New York Times indiquant que le tout premier poème d’Emily Dickinson vendu aux enchères quatre mois auparavant était en réalité un faux. Il se demande alors qui peut donc avoir un tel génie pour avoir réussi à berner les plus grands professionnels du genre.

On ressent parfaitement la fascination de Simon Worrall pour son sujet : pendant trois ans de sa vie, il tente d’assembler toutes les pièces du puzzle de la vie d’Hofman, avec un sens du détail qui tient constamment le lecteur en haleine. Les pistes sont nombreuses, peu de portes restent fermés et malgré tout, il parvient à maintenir l’unité de son sujet en traitant de cette frontière tout à fait contemporaine : celle du vrai et du faux. Un sujet de premier choix pour un journaliste.

Il s’intéresse aussi à la chute du faussaire, jusqu’où son sentiment de puissance le pousse à devenir un meurtrier, non par attrait pour le crime, mais pour protéger ses secrets. Mais simple mortel, sa rédemption ne passera que par la Justice, qui l’abrite toujours de nos jours dans une prison de l’Utah.

Tenant à la fois du polar et de l’enquête journalistique, ce livre témoigne une nouvelle fois de la qualité des ouvrages de la maison d’éditions Marchialy. Avec cette nouvelle histoire fascinante qui dépasse la fiction, Simon Worrall mêle la rigueur journalistique et la littérature, en évoquant finalement moins un faussaire que ceux qui veulent y croire. Il lève le voile sur les méticuleux, experts, intermédiaires, toujours à même d’exploiter les regrets, les doutes et autres illusions de l’Humanité.