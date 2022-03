Une histoire de la guerre d’Algérie - Isabelle Bournier - Jean Blaise Dijian - Sergio Alcala - La chronique BD

Résumé : Yacine pensait revenir, comme beaucoup d’autres, chez lui en héros après avoir combattu pour la France. Il n’en sera rien, et lorsque les revendications rencontreront la volonté de l’état français, le feu d’une nation et d’une famille va s’enflammer...

© Petit à petit / Alcala

Critique : Intégrer l’Histoire à travers un récit pour la romancer est toujours un signe : il s’agit bien de digérer, prendre en charge, entrer dans la mémoire collective pour des événements qui ont pu être tus, longtemps cachés, volontairement ou non dissimulés. Pas besoin de lire un rapport de Benjamin Stora pour apprécier l’historicité de cette histoire de la guerre d’Algérie. Pourtant, les auteurs ont tenu à disséminer non pas des sources, mais bien des pistes pour la connaissance du sujet, n’hésitant pas à recommander d’autres bandes dessinées de maisons d’édition rivales, preuve non seulement d’une ouverture d’esprit, mais également d’une envie d’universaliser le sujet. Ceci étant (trop longuement) dit, il faut désormais évoquer ce récit où deux familles, mais surtout le couple père-fils, chevauchent sur un temps long ce que l’on appellera plus tard "la guerre d’Algérie". De Bouzid Saâl à De Gaulle, quelques grandes figures et grands événements viennent s’intercaler dans les difficultés d’un quotidien, qu’il concerne un coiffeur dans un salon européen ou un maquisard en manque de leadership. L’ensemble n’est ni homogène, ni fondé sur rythme clair, tenu seulement par une chronologie distendue. Mais c’est ce qui fait le charme d’une œuvre encore jamais entrevue.

© Petit à petit / Alcala

Le dessin imprègne comme une aquarelle les pas de Yacine et Selim, n’hésitant pas à s’enfoncer au cœur des bidonvilles des pauvres plutôt que les places blanches habituelles d’une Alger des riches, reflétant la lâcheté et l’horreur sur les visages, davantage que le courage ou l’espoir. A l’image d’un conflit souvent flouté, le dessin aborde, avec une audace croissante, les personnages et les lieux, prenant de l’assurance au fur et à mesure des pages, donnant l’impression d’une visibilité accrue. A cette aune, l’épilogue est presque de trop, non pas à cause de la tragédie qu’il porte, plutôt à cause de l’irruption du sol et des couleurs de la France.

Belle tentative d’un rendu de l’Histoire impactant un récit générationnel, cet album offre un nouvel éclairage à ce pan de la mémoire, pour le bien de tous.