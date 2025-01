Le Festival Premiers Plans d’Angers du 18 au 26 janvier 2025

Premiers Plans met en lumière le cinéma européen dans sa diversité et son audace et partage avec tous les publics les découvertes et les échanges en présence des réalisatrices et réalisateurs.

News : Pendant 8 jours, près de 100 premiers films seront présentés dans les sept sections de la compétition, en présence des cinéastes : Longs métrages européens, Diagonales, Courts métrages européens et français, Films d’écoles, Plans animés et Chenaplans. Les 10 longs métrage en compétition :

- Kneecap de Rich Peppiatt (Irlande, Royaume-Uni)

– Little Jaffna de Lawrence Valin (France)

– Los Tortuga de Belén Funes (Espagne, Chili)

– On Falling de Laura Carreira (Royaume-Uni, Portugal)

– La Pampa de Antoine Chevrollier (France, États-Unis)

– Pelikan Blue de László Csáki (Hongrie)

– September & July d’Ariane Labed (Irlande, Royaume-Uni, Allemagne)

– Under the Volcano de Damian Kocur (Pologne)

– Vermiglio ou La Mariée des montagnes de Maura Delpero (Italie, France, Belgique)

– Vers un pays inconnu de Mahdi Fleifel (Royaume-Uni, Grèce, Danemark).

Nicole Garcia préside le jury longs métrages et est entourée de la réalisatrice Anna Novion, de l’actrice Nadia Tereszkiewicz et du réalisateur Boris Lojkine.

Erwan Le Duc assure la présidence du jury courts métrages, assisté de Galatéa Bellugi et de Lisa Diaz.

Hommages et rétrospectives sont également au programme en présence de Jeanne Balibar, Nicolas Philibert, Juho Kuosmanen, Christophe Honoré.

Cette 37è édition marque aussi les 20 ans des Ateliers d’Angers. Cinq scénaristes viendront développer leur projet de premier long métrage : Nyima Cartier, Mathilde Elu, Valentine Lapière, Kahina Le Querrec et Paul Vincent de Lestrade. Ils seront encadrés par les réalisateurs et scénaristes Thierry de Peretti, Lukas Dhont et Guillaume Brac, la scénariste Fanny Burdino, le chef opérateur Amine Berrada, la directrice de casting Julie Allione, le producteur Frédéric Jouve et les compositeurs Delphine Malaussena et Wissam Hojeij.

Sont également prévues trois lectures de scénario

– Corps étranger de Zoé Cauwet

Lu par Galatéa Bellugi, Guslagie Malanda et Hounhouénou Joël Lokossou

– Hôtel Saga de Clara Lemaire Anspach

Lu par Daphné Patakia et Jonas Bloquet

– Le Courage des oiseaux de Mathilde Profit

Lu par Florence Loiret Caille et Olga Milshtein