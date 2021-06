Femmes en résistance - collectif - la chronique BD

Résumé : Elles s’appelaient Amy Johnson, Sophie Scholl, Berty Albrecht ou Mila Racine, elles étaient britannique, allemande, française ou suisse, pilote ou étudiante, mariée ou juive, elles ont un point commun : elles ont cherché avec leurs forces et leurs moyens, au cours de la Seconde Guerre mondiale, à combattre et à se soulever contre le régime nazi.

Pour connaître le passé, il y a les dates, les faits, les batailles qui permettent de retenir des choses assez facilement. Se lancer dans les explications, les causes et conséquences, les enjeux est déjà une bataille plus acharnée avec l’Histoire. Et puis, il y a les hommes, qui abondent dans le fil de cette Histoire, et il y a les femmes, sous-représentées alors qu’elles représentent la moitié de l’humanité depuis la Préhistoire. Bref, en cherchant à reproduire la vie de quatre résistantes, sous la forme d’une enquête démarrant par un vieux carnet retrouvé à la mort d’une tante, cette intégrale reprend quatre albums qui chacun présentait à son tour une héroïne de cette période abjecte et troublée. En y ajoutant un dossier journalistique sur la biographie réelle de ces femmes d’exception, l’intégrale met bout à bout l’humanisme, l’universalisme et la force commune de ces quatre personnages, que rien ne relie hormis leurs convictions. C’est peut-être la plus belle force de cette réédition intégrale, tant les quatre albums avaient déjà bousculé la vision d’une période faite de soldats vainqueurs et de résistants acharnés, généralement masculins.

Casterman

Nul besoin de revenir sur le dessin, dont le réalisme montre un travail non moins forcené pour restituer une vérité au cœur de la fiction biographique. Il faut toutefois rappeler, et là encore le format intégrale permet de le mettre en valeur, que quatre dessinateurs se relaient pour donner à cette série une atmosphère plutôt homogène, quoique riche de ses différences. On appréciera tantôt le jeu des ombres lors du passage d’enfants juifs dans la nuit d’un côté, une autre fois les détails d’un avion de chasse anglais lancé à travers les nuages de la Manche, ou enfin la lente marche du désespoir sur les traits d’une résistante torturée…

Casterman

Document historique et d’utilité sociale, Femmes en résistance sous ce format d’intégrale rappelle qu’il est aussi un magnifique ouvrage graphique, au scénario bien défini et également animé d’une volonté farouche et féministe.