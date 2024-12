Le grimoire d’Elfie T.5 : Les reflets de Walpurgis – Christophe Arleston, Audrey Alwett, Mini Ludvin - la chronique BD

Christophe Arleston et Audrey Alwett œuvrent à nouveau de concert sur le scénario et Mini Ludvin offre un beau dessin tandis que les couleurs sont assurées par Cytros Treb dans cette BD pleine d’émotions.

Résumé : Ce cinquième volume débute un soir étoilé, alors qu’Elfie, sur le toit du bus-bibliothèque, observe les étoiles. Elle reçoit par la voie des airs une invitation de Faustine, son amie sorcière, qui la convie à la nuit de Walpurgis, dans le marais poitevin. Elfie réussit à convaincre sa sœur. Et le bus convoyant Elfie, Louette et Magda fait route vers la région de Mélusine. Elfie ne sait pas que cette fête antique risque d’être troublée par un sérieux danger...

Critique : En route pour le marais poitevin et ses légendes. Une nouvelle fois, Elfie va découvrir une région, le surnaturel qui s’y loge et aussi apprendre de nouveaux éléments sur la vie de sa mère. Christophe Arleston et Audrey Alwett parviennent à nouveau à délivrer cette alchimie qui rend cette série si attachante. Aventure, magie et émotion sont joliment dosés et on se prend rapidement à suivre le déroulé de l’histoire. Ce tome nous rappelle aussi que Elfie et ses camarades ne sont encore que des enfants, sujets aux erreurs d’estimation et non des super-héros. Ce qui ajoute une touche d’humanité. Heureusement, les solutions existent et les choses rentrent dans l’ordre.

À ce cocktail, les scénaristes ajoutent une dose d’écologie et évoquent les dangers qui guettent nos marais et au-delà, nos espaces naturels. Là aussi, un thème de société traité dans cette série qui passe toujours un message en toile de fond des aventures d’Elfie. Comme quoi on peut s’adresser à un public familial et aborder des sujets importants, sans faire la morale.

Nous nous rendons compte avec ce tome que cette vie en bus permet aux trois sœurs d’être réunies, mais les contraint à reprendre la route à chaque fois. Il est alors difficile de se fixer, de créer des relations, amoureuses entre autres, dans un âge où l’on s’enflamme rapidement. Tout cela nous ouvre de nouvelles portes et c’est tant mieux, car on a hâte de retrouver Elfie pour de nouvelles histoires, surtout si elles sont servies avec autant d’émotion.

© Christophe Arleston, Audrey Alwett, Mini Ludvin / Drakoo

Le dessin de Mini Ludvin est toujours aussi dynamique. Style léger, personnages d’influence manga, on entre facilement dans le récit et on y reste, entraîné par un visuel dansant au fil des cases. Les couleurs de Cytros Web prennent toute leur place dans ce marais poitevin habité par la magie.

Le grimoire d’Elfie T.5 Les reflets de Walpurgis nous offre un très beau tome pour cette série où sujet écologique, histoire de famille, magie et aventure parviennent à faire très bon ménage.