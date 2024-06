Le Jardin des fées T.3 : Le trésor des reines – Audrey Alwett, Nora Moretti - la chronique BD

Résumé : Ce troisième tome nous ramène à Lucie, devenue bergère des fées, qui marche sur les routes de France avec sa ruche de fées en forme de maison de poupées. Elle a fui son oncle mais les tensions montent entre Lucie, la nouvelle reine Marigold et le peuple fée. Le doute s’installe et la confiance se délite. Comment Lucie va-t-elle garder le lien fragile qui l’unit à la ruche ?

Critique : L’ennemi intérieur pourrait être un des thèmes de ce nouvel opus. En effet, les tensions multiples entre Lucie et Marigold, Lucie et les autres fée, Marigold et son peuple nous rappellent qu’aucune relation n’est jamais gagnée. En parallèle, Achille, le cousin de Lucie, qui veut lui aussi posséder une ruche, est prêt à tous les mensonges et duperies pour arriver à ces fins mais il trouve un partenaire retors avec sa tante, la mère de Lucie. Manipulations et dangers restent au cœur de l’action. Audrey Alwett trouve une belle manière de nous aider à comprendre Achille en ponctuant l’aventure de quelques extraits de son journal.

Le journal et l’écriture sont un des autres thèmes de cette série. Achille tient un journal. Le cartographe, censé aider les fées, consigne tout ce qu’il apprend dans un livre. La mère de Lucie recueille toutes les infos concernant le mystérieux trésor des reines dans un journal également et Lucie ne sait pas lire… Cet handicap est un des éléments qui font que les fées ne se fient pas entièrement à elle, la jeune fille se rend compte que ne pas savoir lire, même si elle maîtrise le dessin, pose un vrai problème dans le quotidien. Ne pas comprendre une carte quand on arpente les routes de France, par exemple, ne pas savoir lire les panneaux… Tous ces éléments accentuent la fragilité de sa situation. Mais une chose dont Lucie ne manque pas, c’est le courage, qui va lui faire risquer sa vie pour aider ses fées. Cette BD vous fait réaliser discrètement l’importance de savoir lire et écrire, l’importance de la confiance dans les relations sociales au travers d’une fiction fantasy préparant son petit lot de surprises. En tant que lecteur, on se prend à espérer la réconciliation des extrêmes, entre Achille et Lucie, même si cela semble bien mal parti.

Le dessin est toujours à la hauteur du récit. Nora Moretti propose des personnages vivants, avec un style mélangeant un peu les genres, tirant sur le manga et la BD franco-belge. Les paysages magnifiques et précis, les personnages qui inspirent en même temps méfiance et confiance, les mises en scène qui travaillent les variations de plans pour nous permettre d’être en même temps avec les humains et avec les fées, tout cela fait le sel de cette BD ; sans oublier toute une galerie de nouvelles têtes qui enrichissent le monde de Lucie et de la série. Les couleurs de Cytros Treb parfument les pages de cette BD par un beau jeu sur les mélanges de teintes, les verts multiples dans les prairies ou les obscurs bleus et violets de la cave de la mère de Lucie.

Ce troisième ouvre un nouveau diptyque et nous permet de retrouver Lucie et sa ruche, pour de nouvelles aventures trépidantes dans une BD qui n’oublie pas de traiter de thèmes importants.