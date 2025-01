Le jour du caillou - Anaïs Flogny - Vero Cazot - la chronique BD

Résumé : Mona, en voulant se débarrasser des pensées qui la ramènent à son ancien meilleur ami Eko, se focalise sur un caillou dans sa chaussure. Mais alors qu’elle le lance dans un étang, Eko surgit... Il est en effet bloqué dans une boucle temporelle qui le relie à ce caillou.

Critique : Faire un album sur une boucle temporelle peut avoir ce côté répétitif, voire rébarbatif, et au moment de découvrir le Jour du Caillou, le lecteur se demande comment il va appréhender ce cycle infini. Rassurons-le, le scénario de cet album est bien huilé, évitant les écueils de pages qui se ressembleraient trop. Déjà, le choix du personnage principal n’est pas celui qui subit la boucle, puisque c’est d’abord le point de vue de Mona qui nous est présentée, elle qui rejoue cette journée sans savoir qu’elle y est piégée à l’intérieur. Eko, le personnage qui subit, voit son désespoir seulement arriver en seconde partie. De fait, ce ne sont pas vraiment les petites différences entre les journées qui sont l’élément essentiel, mais bien les aléas du quotidien, les petits moments de doute et de mal-être qui régissent l’esprit et le corps de Mona. Tiraillée entre son amitié passée, le moment présent, un avenir à deux, elle donne à voir une humanité complète, une jeunesse aboutie, un personnage total en une seule journée.

© Dupuis / Flogny

Le dessin est, lui aussi, loin d’être rébarbatif. Si les premières pages sont lentes, quasi nonchalantes, la lecture s’active, se fait plus rapide, plus emballée à mesure que les planches défilent, que le personnage d’Eko s’énerve et se prend dans un tourbillon qui l’emporte. Curieusement, c’est lorsque des cheveux blancs apparaissent, témoins discrets du passage du temps pour lui, que le rythme reprend son cours initial, plus subtil, le dessin voulant se loger dans un détail, une parole glissée ou un sourire esquissé. Avec son décor simple, une crique, un cirque et une route entre le tout, pas besoin de multiplier les regards fureteurs : le lecteur sait que si le moindre caillou est un indice, c’est bien le visage des deux héros qu’il doit scruter, pour voir comment cette histoire va se terminer...

© Dupuis / Flogny

Périple hors du temps mais quête d’une amitié perdue, Le Jour du Caillou n’est pas un album comme les autres, réflexion sur les dits et non-dits, sur les rêves et leurs avortements, il est d’une justesse touchante et d’une beauté insoupçonnée.