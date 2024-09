Le Jour où je me suis choisie : T.8 – BeKa, Marko - la chronique BD

Résumé : Ce huitième tome débute sur Antoine, Simon et Naori qui rentrent d’une ballade campagnarde. Ils rejoignent Chantal, qui a la gorge bien prise. Les quatre amis partagent un thé. C’est là que Naori se décide à raconter une partie de sa vie...

Critique : Avec ce huitième tome, nous découvrons la vie de Naori, et comment elle a pu lutter contre une dépression, représentée de manière sinistre par une vague d’encre noire qui entoure la jeune femme.

Comme dans les autres tomes, on suit un personnage qui raconte ses expériences, ses doutes et ses hésitations face à une décision qui va changer son avenir. Mais au-delà d’un parcours de vie, ce récit présente aussi des moyens et des conseils pour mieux écouter son corps, pour mieux comprendre son fonctionnement intérieur. Ces techniques, mêlant des éléments de la médecine traditionnelle orientale et de la psychologie occidentale, sont brillamment mis en dessin. On suit l’histoire de Naori et on apprend comment elle peut lutter contre ses appréhensions. La symbolique du carrosse, le dysfonctionnement du corps manifestant les soucis psychologiques sont autant de raisons de lire cette BD, qui arrive à mêler habilement conseils de bien-être et même de mieux-être avec la fiction. Comme à chaque volume, on prend le temps de voyager avec un personnage au fil des pages et d’en apprendre plus sur lui, Naori dans le cadre de ce nouvel opus. Et rien ne nous empêche d’appliquer à nous-mêmes les conseils et méthodes prodigués.

Marko continue avec son trait fin à donner vie à ce groupe d’amis. Dialogues posés, regards chaleureux, écoute sont les maîtres mots de cette BD. Le dessin, la composition reflètent ces attitudes, mêlant des cadrages serrés qui permettent de mieux saisir les émotions et des plans larges pour nous faire découvrir combien notre monde est merveilleux. En tout cas, il le devient d’autant plus quand ce sont Marko qui le dessine et Maëla Cosson qui le met en couleurs. La coloriste présente aussi depuis le début de la série, parvient à créer des ambiances douces, aux teintes apaisées et apaisantes.

Notons, fait rare, que c’est pour une fois le trio scénariste, dessinateur, coloriste qui apparaît sur la couverture. Cette harmonie entre les trois créateurs de la BD est aussi une manière d’illustrer l’objectif de cette série, nous aider à mieux trouver notre place dans le monde, ensemble.

Le Jour où je me suis choisie T.8 nous permet de découvrir le passé de Naori, un personnage récurrent de la série, et continue à nous apporter conseils et connaissances pour être mieux, et soulager un peu le poids des fardeaux qui encombrent nos vies.