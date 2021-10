Le kiosque - Alexandra Pianelli - critique

Résumé : Paris, un kiosque à journaux. Alexandra est réalisatrice, fille, petite-fille et arrière- petite-fille de kiosquiers. Elle est venue prêter main-forte à sa mère et, comme dans un vieux rêve d’enfant, joue à la marchande. Depuis cette fenêtre sur la rue, elle filme avec humour et tendresse les coulisses du métier et le défilé quotidien de clients détonants. Mais la presse papier et les commerces de proximité sont en crise, et ce petit jeu s’avère finalement plus compliqué que prévu...

Critique : Les Parisiens sont si habitués à croiser, lors de leurs pérégrinations dans la capitale, ces petites boîtes regorgeant de journaux, de cartes postales, de plans et de tant d’autres choses qu’ils n’y prêtent plus guère attention. Créés au XIXe siècle, ces kiosques à journaux sont devenus des éléments incontournables du paysage parisien. Il est étonnant que le cinéma n’ait jamais songé à en décrypter les coulisses. Injustice réparée grâce à la curiosité d’Alexandra Pianelli qui, nous plonge dans cet univers étriqué mais porteur d’une vie sociale intense donnant toute sa consistance à un récit enjoué même s’il n’occulte rien des difficultés financières et d’un avenir plus que compromis.

Dans ce très chic 16e arrondissement, se pressent les riches autant que les exclus, les retraités autant que les jeunes cadres pressés. On s’amuse à anticiper le choix du magazine de ce potentiel acheteur en fonction de sa tenue vestimentaire. On croise l’impeccable Christiane à la mise toujours élégante, l’attachant Damien, SDF au grand cœur toujours prêt à rendre service, les collectionneurs en tous genres, les accrocs à leur revue favorite : toute une société en miniature qui constitue le pivot de cette histoire originale.

Se filmant elle-même, Alexandra Pianelli invite le spectateur à prendre sa place derrière la caisse et à partager directement les conversations avec les clients dont la variété et la vivacité évitent tous risques d’ennui et décrivent toute la vie d’un quartier. Elle nous permet aussi de pénétrer au cœur de ces quelques mètres carrés à la découverte des traces laissées par les quatre générations de femmes de sa famille qui, quotidiennement, à l’heure où Paris s’éveille, ont toujours été là pour recevoir les premières livraisons, se mouvoir avec adresse au milieu des paquets encombrants et des piles de journaux.

Accordant une dimension partiellement politique à son récit, elle dénonce, sans jamais se départir de sa bonne humeur et son ton décalé, le poids des loyers exorbitants et les problèmes nés de l’appétit jamais repu de Mediakiosk (filiale de Jean-Claude Decaux) en matière de multiplications de points de vente, au point d’activer une concurrence qui se moque bien de la survie des uns et des autres, des heures supplémentaires à enchaîner pour pouvoir s’en sortir, du recul d’une retraite qui se fait de plus en plus hypothétique, sans oublier la baisse constante de la presse papier phagocytée par Internet.

Plasticienne de formation, elle ne manque pas d’esprit créatif et crée, en quelques instants, sous nos yeux admiratifs, des croquis et des maquettes pour illustrer les difficultés en tous genres d’un métier qu’elle a embrassé par hasard pour rendre service à sa mère mais auquel elle est fière de rendre ses lettres de noblesse.

Dans ce film à l’humilité touchante, le téléphone portable fait office de caméra. Alors, certes l’image n’est pas parfaite. Ça bouge, ça tremble, le cadrage est approximatif, défaillances techniques largement compensées par cette tranche de vie qui, si elle n’évite pas toujours les redondances, séduit par la chaleur et la sincérité qu’elle dégage.