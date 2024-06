Le Moine et le fusil - Pawo Choyning Dorji - critique

Résumé : 2006. Le Bhoutan s’ouvre à la modernisation et découvre Internet, la télévision... et la démocratie. Pour apprendre à son peuple à voter, le gouvernement organise des « élections blanches ». Mais dans le pays du bonheur national brut, où la religion et le roi importent plus que la politique, les habitants semblent peu motivés. Cependant, dans une province montagneuse reculée, un moine décide d’organiser une mystérieuse cérémonie le jour du vote et charge l’un de ses disciples de trouver un fusil...

Critique : Le Bhoutan, qui est l’un des pays les plus petits au monde, mais aussi l’un des fondateurs et illustrateurs de l’indicateur de bonheur chez les populations, appréhende enfin la démocratie. On est en 2006, et le peuple bhoutanais s’apprête à voter, après l’abdication du roi. Trois couleurs sont proposées pour déposer son bulletin de vote dans l’urne, avec des programmes plus qu’elliptiques, l’un consacré au développement industriel, l’autre à la lutte en faveur de l’écologie et le dernier plus centré sur les questions sociales, comme si un programme politique ne pouvait pas traiter des trois domaines en même temps. D’emblée, cette manière d’accompagner les nouveaux électeurs est follement drôle et témoigne d’un film qui va de surprises en surprises grâce à un scénario plus qu’ingénieux.

Le Moine et le fusil mêle plusieurs histoires en une : celle de cette attachée ministérielle qui va tenter d’acculturer le peuple d’une petite province du Bhoutan, au processus de vote, dans un contexte où la question religieuse et l’affiliation au roi sont plus marquantes que ce réveil démocratique ; celle d’un moine influant, le Lama, qui dépêche l’un de ses assistants pour lui trouver un fusil ; celle d’un guide qui accompagne malgré lui un trafiquant d’armes de collection ; celle d’une famille qui se réveille au savoir à travers sa petite fille. Dit comme cela, le propos pourrait sembler confus et sans cohérence. En réalité, le récit retombe sur ses pieds avec une formidable énergie. Voilà donc un long-métrage qui mêle inventivité, humour et revendication politique dans une fiction où les personnages constituent une clé de compréhension d’un pays attachant, sensible, et à l’aube d’un renouvellement de ses modalités de gouvernance.

Le cinéma bhoutanais est rare, et pour cause c’est un pays assez méconnu. Justement, le long-métrage redore le blason de cette minuscule contrée offrant des paysages absolument merveilleux. Nous ne sommes pas dans un cinéma misérabiliste, refermé sur lui-même, mais face à une véritable œuvre de cinéma qui soigne ses plans larges. La photographie et la lumière sont sublimes, permettant de déployer sous les yeux du spectateur des paysages et monuments d’une grande beauté, et très colorés. Le film dégage un esprit quasi spirituel, grâce notamment aux images montrant l’intérieur des temples ou ces petites tours de terre et de pierres qui semblent renfermer de grands secrets religieux, et appelées des stupas.

Le film témoigne d’intentions quasi merveilleuses, non sans rappeler le charme et la douceur de vivre du long-métrage de Pawo Choyning Dorji L’École du bout du monde, notamment à travers les traits d’une jeune élève qui recherche ardemment une gomme pour bien rédiger ses devoirs sur table. Tous les personnages semblent coulés dans la matière d’un conte philosophique à la Voltaire. D’ailleurs, il ne faut absolument pas résumer ce récit à la dimension institutionnelle et politique, mais beaucoup plus à sa portée narrative. Le film se laisse regarder avant tout comme une très jolie histoire avec des personnages différents, mais qui concourent tous à leur part de bonheur dans la vie. L’indice de bonheur repose d’ailleurs sur les trois partis colorés qui se présentent aux élections, et qui semble encore bien incarnés par la monarchie. On apprend en quelque sorte que notre modèle de gouvernance démocratique n’est pas forcément le Graal du fonctionnement institutionnel et politique à travers le monde.

Douceur et poésie ne sont pas de trop en ce bas monde et justement Le Moine et le fusil s’affiche comme une œuvre fraiche, aérée, délicate, à destination de tous les publics. C’est bien sur cette grande ouverture d’esprit qu’il faut insister, et que petits et grands devraient être émerveillés par ce long métrage valant pour le fond autant que la forme. À cela s’ajoute une opportunité de débats familiaux sur la question du vote, bien sûr, mais aussi les rapports très singuliers que les peuples du monde entretiennent avec le bonheur.

Voilà donc un film résolument beau et optimiste, qui, espérons le, réconciliera les fractures sociales si vives en cette période électorale.