Le monde est à eux - Jérémie Fontanieu - critique

Résumé : C’est l’histoire d’une classe d’un lycée de banlieue qui propose une méthode pédagogique collective. Basée sur une alliance entre les élèves, leurs parents et les professeurs, elle affiche 100% de réussite au baccalauréat depuis cinq ans.

Critique : À l’heure où l’Éducation nationale témoigne d’un mal-être croissant, tant du côté des enseignants peu considérés par la population et les politiques que du côté des élèves peu motivés par l’enseignement qu’on leur propose, deux jeunes professeurs, bien décidés à ne pas se laisser gagner par le sentiment d’impuissance et d’épuisement qui a déjà atteint bon nombre de leurs collègues, mettent sur pied une méthode pédagogique inédite.

Copyright Sylvie Bisconi

Issus d’un milieu modeste et habitant le 93, territoire victime de tous les délires médiatiques, Gaëlle, Adem, Alexandra, Bilal, Mino, Fatih, Guillaume, Tamara, Riyad, Océane et les autres ont statistiquement moins de chances que les autres d’obtenir leur bac. C’est ce que constate Jérémie Fontanieu, professeur de sciences économiques et sociales qui, en 2012, choisit d’être nommé au lycée Eugène Delacroix à Drancy. Pour lutter contre la fatalité dans un endroit où l’École ne tient plus ses promesses depuis longtemps, il crée le projet Réconciliations basé sur une coopération active entre les élèves, les professeurs et les familles afin de permettre aux jeunes de retrouver leur dignité. Si dans un premier temps, les élèves se méfient de cette union parents-profs, ils comprennent vite que les efforts fournis sont encourageants. Ils reprennent confiance en eux et se découvrent des talents qu’ils ne soupçonnaient pas, poussés par des professeurs qui leur inculquent que la réussite, ce n’est pas gagner beaucoup d’argent ou occuper un poste prestigieux, mais plutôt s’épanouir dans un métier que l’on a choisi.

Les confessions de chacun de ces lycéens qui, tour à tour, expriment leurs craintes, enthousiasmes, doutes et espoirs constituent le socle de cette aventure à fort potentiel humain. Mais le maillon fort de ce documentaire foisonnant reste sans aucun doute Monsieur (comme l’appelle ses élèves avec respect) Fontanieu. Même si sa notation se veut sévère, le moindre retard ou oubli de matériel sanctionné, le plus petit égarement immédiatement signalé par texto aux parents, il n’a rien à voir avec le maître d’école austère et un peu effrayant que les plus anciens (et même les moins anciens) d’entre nous ont pu connaître. Doté d’un incontestable charisme et d’un physique de premier de la classe malgré un langage parfois peu châtié, il est plus proche du jeune chef d’entreprise dynamique et exigeant que du prof résigné. Ne ménageant jamais sa peine, il favorise les dialogues, les échanges, les sorties scolaires et les rassemblements. Personne ne peut douter qu’il nourrit une totale bienveillance envers ces jeunes à qui il voue respect et admiration. Son aura est telle qu’il laisse peu de place à son collègue David Benoît, professeur de mathématique adepte de ses méthodes. Assurément, il peut s’enorgueillir de cette méthode puisque l’échec scolaire a disparu et que la recette a déjà été reprise par plusieurs dizaines d’enseignants à travers la France.

Copyright Sylvie Bisconi

Le monde est à eux dresse non seulement le tableau réconfortant d’une France métissée, unie et solidaire, porteuse d’espoirs et réconciliée avec une institution que l’on dit en faillite, mais prouve aussi que les parents d’élèves peuvent être un rempart important pour protéger les professeurs des violences du métier et redonner à tous des perspectives de réussite.