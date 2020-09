Le Monde secret des Émojis - la critique du film

Résumé : Au sein de l’appli de messagerie, la cité de Textopolis fourmille d’activité : c’est là que vivent tous les émojis, chacun porté par l’espoir d’être choisi par l’utilisateur du téléphone… Dans ce monde, chaque émoji ne possède qu’une seule expression faciale. Seul Bof, un émoji exubérant né sans aucun filtre, dispose de multiples expressions. Rêvant désespérément de devenir « normal », pareil aux autres émojis, Bof demande de l’aide à son meilleur ami, Tope-Là, et à la célèbre casseuse de codes, Rebelle. Tous trois s’embarquent dans une « app-venture » épique d’appli en appli, passant d’un monde fou et amusant à l’autre, à la recherche du code qui accomplira le rêve de Bof. Mais un terrible danger menace bientôt le smartphone. Le destin de tous les émojis repose désormais sur les trois amis. À eux de sauver leur monde avant qu’il ne soit effacé à jamais...

Critique : Un film d’animation mettant en scène le monde intérieur d’un smartphone ? Pourquoi pas ! Les studios Disney avaient tenté une expérience similaire avec Les mondes de Ralph, qui narrait les aventures de personnages de jeux vidéo. Ici, ce sont les smileys que nous envoyons tous chaque jour dans nos SMS qui sont les héros du film. Une idée assez originale en soi. Alors, pari réussi ou non ? C’est ce que nous allons voir.

À Textopolis, monde de l’appli SMS/MMS de votre téléphone portable, le travail est réglé comme du papier à musique : chaque émoji doit exprimer son émotion (sa seule émotion) au moment où Alex, le collégien propriétaire du smartphone, le choisit. Malheureusement pour Gene, un jeune émoji « bof », tout ne se passe pas comme prévu : il n’est pas tout à fait comme les autres. C’est une anomalie, un émoji pouvant exprimer plusieurs émotions à la fois… comme un être humain. Exaspérée à l’idée que l’anomalie de Gene puisse pousser Alex à réinitialiser son téléphone, la souriante et cependant cruelle Miss Smiley envoie une armée de bots à sa poursuite pour le supprimer. Avec l’aide de Tope-là, émoji en forme de main dont Alex ne se sert plus depuis longtemps et de Rebelle, avatar d’une jeune fille arborant bonnet et cheveux bleus, Gene va braver tous les dangers pour se reprogrammer et devenir enfin un vrai émoji « bof ».

Comme dans nombre de films d’animation principalement destinés au jeune public, l’intrigue se présente sous la forme d’un voyage initiatique au cours duquel le héros et ses amis apprennent à devenir ou redevenir eux-mêmes, et qui aboutit à la traditionnelle happy-end.

Le Monde secret des Émojis se démarque cependant sur les plans technique et scénaristique. En effet, si la trame est classique, elle est parcourue de séquences drôles et inventives, telles celle dans laquelle Gene, Tope-là et Rebelle doivent jouer une partie de Just Dance pour pouvoir accéder à l’application suivante, celle où Gene se retrouve coincé dans un niveau de Candy Crush, ou encore cette autre qui voit Rebelle et Gene traverser les rivières numériques et sonores de l’application Spotify sur une barque.

L’animation est très réussie : les mouvements des personnages, des véhicules et autres figures géométriques sont bien dessinés et fluides. De même les décors sont très colorés sans agresser le regard, contrairement à ceux des films de la franchise Clochette, dont les couleurs criardes donnent le sentiment qu’ils ont été plongés dans du colorant alimentaire pour bonbons ou gâteaux en pâte à sucre.

Si le fil rouge de son intrigue est convenu, Le Monde des Émojis tient la route, bénéficiant d’une réalisation aboutie et de quelques séquences très imaginatives. Pas mal du tout.