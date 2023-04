Le monde visible, les aventures du réel – Luc Dellisse – critique du livre

Résumé : L’ouvrage raconte comment Luc Dellisse envisage la vie, la recherche du bonheur, l’amour, la société et de nombreux autres sujets. Un rapport au monde, à sa réalité, à la poésie, afin de trouver son chemin et sa place.

Critique : Comment parler du livre de Luc Dellisse ? On ne cherchera pas à classer son travail, qui oscille entre essai, poésie, philosophie, biographie et d’autres genres encore. Fondé sur son expérience, le texte nous raconte des moments, analyse des situations vécues ou peut-être imaginées, voire les deux, et en tire les conclusions sur un rapport au monde.

Luc Dellisse a fait des choix de vie qui lui correspondent. Il ne nous demande pas de les suivre afin de trouver le bonheur, il nous aide à garder les yeux ouverts. Mieux que les yeux qui ne représentent qu’une partie de notre perception, c’est plutôt d’esprit ouvert qu’il s’agit. Car, notre raisonnement, nos sensations sont les clés pour comprendre ce qui est important. Et aussi ce qui ne l’est pas. Cette société de consommation, ces informations négatives, ces conventions sociales que nous n’avons pas choisies nous enferment et modèlent – plus ou moins – discrètement – notre façon de voir. Tant et si bien qu’au bout d’un moment, nous ne discernons plus vraiment le monde, car nous avons inconsciemment adopté le regard de la société, dont le but n’est pas le bonheur de tous.

Prendre le temps de lire Luc Dellisse, c’est faire une pause, c’est recommencer à ouvrir son esprit. Et pourtant, l’auteur a opté pour la vitesse ou plus précisément pour le mouvement. Car il ne faut pas croire que Dellisse est un fonceur qui fait tout rapidement. Pour lui, la vitesse consiste plutôt à être dans un mouvement physique ou une stimulation psychologique, soit pour se poser et se replonger dans un livre déjà lu tant de fois, soit pour décider à l’instant de prendre l’avion et de partir ailleurs. Tous ces choix et parfois ces erreurs permettent de mieux ressentir le monde, mais aussi de comprendre l’autre, puisque l’égoïsme ou l’individualisme ne sont pas de mise. Ici, s’agit plutôt de cultiver son individualité.

Cet aperçu de la pensée de Luc Dellisse, condensé en une centaine de textes de deux à cinq pages, nécessite bien de l’aborder sereinement pour en goûter tout le contenu. Il faut donc lire, mais aussi relire, revenir à un de ses écrits, reprendre l’œuvre depuis le début, une fois celle-ci terminée, ou retourner papillonner à l’intérieur. Il convient également de suivre la table des matières pour voir les titres et aller redécouvrir le contenu.

Peut-être que la voie vers le bonheur consistera à utiliser quelques-uns des choix de Luc Dellisse, peut-être que cette lecture donnera au destinataire suffisamment de recul pour trouver des solutions.

Ce qui est sûr, c’est que pour arriver à ce bonheur, il faut savoir ce qu’on met derrière ce terme. Il faut un projet qui soit plus concret que théorique. Cela aussi, l’auteur nous en parle dans ses textes. L’approche de Luc Dellisse peut étonner, car il marche loin des sentiers battus, loin des autoroutes à quatre voies que la société nous fait tous emprunter à longueur de temps.

Et il est tellement intéressant de se plonger dans une pensée différente de nos jours, pour – justement – retrouver une liberté de penser.

Le monde visible, les aventures du réel est un ouvrage hautement recommandable, parce qu’il est important de sentir à nouveau ce monde qui nous entoure. En effet, si la vie n’a aucun sens, rien ne nous empêche d’en donner un à la nôtre.