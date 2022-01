Le mur des silences - Arnaldur Indridason - critique du livre

Résumé : Nous sommes à la fin des années soixante-dix, un couple vient de s’installer dans une vieille maison. La femme s’y sent particulièrement oppressée et entend régulièrement des gémissements. Elle décide de faire appel à Eyglo, un medium réputé en matière de chasse aux fantômes. Dès son arrivée, elle ressent immédiatement une présence forte, et elle ne peut malheureusement que lui conseiller de déménager. L’histoire en reste là lorsque, quarante ans plus tard, Eyglo apprend qu’un squelette a été trouvé dans un mur de la maison. Elle se rapproche alors de son ami Konrad, un ancien policier, qui, de son côté, enquête sur le meurtre de son père perpétré il y a des décennies près des abattoirs et des fumoirs islandais de Sudurland. Deux histoires qui paraissent très différentes et qui, pourtant, vont finir par s’entremêler.

Critique : Trois cent vingt pages de suspense ! Assurément, l’auteur sait y faire pour garder le lecteur bien accroché de la première à la dernière ligne d’un roman fantastique, aux deux histoires bien ficelées qui, doucement, nous projettent dans le présent sans crier gare.

Dans la première, nous avons Elisa, Stan et leur fille unique, Lola. Stan, un ancien soldat américain, est un mari violent qui, de surcroît, abuse de sa fille. Toutes les familles qui vont leur succéder dans cette maison éprouveront un même sentiment de mal-être et seront les témoins d’étranges phénomènes paranormaux… peut-être la mémoire des lieux.

Dans la seconde histoire, l’auteur revient sur la vie du père de Konrad, surnommé Seppi, avant qu’il ne soit tué. Comme Stan, il est lui aussi un père brutal qui, en outre, a pour habitude d’extorquer des gens endeuillés en leur faisant croire qu’il peut communiquer avec les morts. Il trempe également dans des affaires sordides dont un cambriolage chez le docteur Anton Heilman. Un détail qui aura toute son importance. S’ouvre alors une enquête minutieuse et laborieuse menée par Konrad sur l’assassinat de son père. Mais il ne possède que de maigres indices et se heurte à son statut de retraité de la police et à certaines de ses déclarations de l’époque, qui pourraient bien se retourner contre lui.

Très travaillés, les personnages sont nombreux et il est parfois un peu difficile de retenir tous les noms et prénoms islandais. Arnaldur Indridason n’hésite pas à enlaidir son protagoniste en faisant de Konrad un mari infidèle et alcoolique.

Beaucoup de sujets tabous sont abordés dans ce roman dont, notamment, la pédophilie et la violence intrafamiliale, mais aussi le mensonge et les secrets de famille, car il était difficile à l’époque de trouver une oreille à qui se confier pour parler d’un mari violent. Le récit met en scène un univers assez sombre où l’intrigue s’installe et prend son aise pour configurer un thriller passionnant, dans lequel chacune des histoires ne trouve pas une fin heureuse ou du moins attendue, ce qui va bien au lecteur.

Arnaldur Indridason, né à Reykjavík en 1961, est l’un des écrivains de polars les plus connus en Islande et dans le monde, avec plus de douze millions de lecteurs. Le mur des silences est le quatrième volume de la série Konráð.