Le Parc des merveilles - la critique du film

Résumé : Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né de l’imagination extraordinaire d’une petite fille appelée June. Un jour, le Parc prend vie...

Critique : June et sa maman ont inventé un parc merveilleux, tenu par des animaux, où un grand singe est capable, grâce à un crayon magique, de dessiner et donner vie à n’importe quelle attraction. Mais lorsque sa mère, gravement malade, est contrainte de quitter la maison, June laisse de côté son imagination, se pensant incapable de continuer de faire vivre seule le parc des merveilles. Lorsque celui-ci lui apparaît comme par magie, la petite fille découvre un parc en ruines, à la merci de singes en peluche destructeurs et d’une étrange force maléfique planant dans le ciel. Aidé par les animaux (une femelle sanglier, un porc-épic, un ours, deux castors et un singe), June va tout faire pour lui redonner vie.

Le Parc des merveilles place l’imagination au cœur de son récit : en effet, c’est par son esprit imaginatif que la jeune héroïne donne à cet univers fantastique un souffle de réalité. Cependant, l’imagination est quelque peu poussée à l’extrême, parfois jusqu’à l’invraisemblable : quel parent autoriserait son enfant à faire des expériences farfelues dans le jardin, au risque de saccager les clôtures et terrains du voisinage ? Par ailleurs, June devient, après le départ de sa mère, de plus en plus très terre à terre, allant jusqu’à surveiller très étroitement la santé de son père, sans doute par peur de le perdre lui aussi.

Dès son exposition, le film tend bien plus à la fiction qu’au réalisme. Dans Le Parc des merveilles, seule la vérité des sentiments et des émotions semble non fictionnelle.

Dévastée de ne plus voir celle qui l’a mise au monde, June va apprendre, auprès de ses amis imaginaires, qu’elle est capable de se débrouiller, et que même loin d’elle, sa maman est toujours là. Délabré, sans visiteurs, le parc n’est en réalité rien d’autre que le reflet, la parabole de l’état émotionnel instable de l’héroïne, et ne se remettra en marche que lorsque cette dernière aura retrouvé une forme d’équilibre affectif.

Le film est assez loin de la simple morale convenue, où l’enfant grandit en domptant ses peurs. C’est bien plutôt un récit d’apprentissage, dans lequel June se découvre une force et un courage insoupçonnés et se découvre elle-même, gagnant de fait en maturité, en indépendance et en liberté.

Sans être innovante, l’animation est fluide, le ton de l’intrigue plein d’humour et le rythme de l’action soutenu. Enfants comme parents devraient apprécier.