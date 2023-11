Le Paris des Merveilles : Les enchantements d’Ambremer T.2 – Etienne Willem, Pierre Pevel - la chronique BD

Résumé : Ce deuxième tome débute par un voyage en train en Onirie, le pays des rêves, où le mage Louis Denizart Hippolyte Griffont se demande ce qu’il fait là. Il se réveille, pansé de ses blessures, dans son lit. Quand surgit Lady Griffins, que Louis ne semble pas très content de découvrir chez lui. Lui revient alors en mémoire l’attaque des gargouilles qui l’avait mis dans un sale état et cette mystérieuse affaire à cheval entre la société française de 1909 et l’Ambremer, le monde des fées et des dragons.

Critique : Cette suite démarre de manière inattendue en nous faisant ouvrir de grands yeux jusqu’au moment du réveil de Griffont. On réalise alors qu’on est bel et bien dans un monde fantastique, relié à notre Paris de la Belle Époque. Pas de résumé : l’action repart aussi sec, une fois Griffont remis de ses émotions. L’enquête continue mais s’ajoute un élément de taille, le duo improbable formé pour la bonne cause par le mage Griffont et Lady Griffins, qui vous réserve une petite surprise.

Le récit continue à naviguer entre Ambremer et Paris et on prend plaisir à suivre l’enquête pour cette galerie de personnages secondaires que l’on croise, bon vieux humains ou gnome et crapulart. La magie n’est pas en reste et demeure un élément central de l’histoire.

Pour profiter pleinement de ce second tome, il est plus prudent de relire le premier, car tout s’enchaîne rapidement et si vous n’avez pas les éléments de l’intrigue en tête, vous allez avoir du mal à vous y retrouver. Le duo classique, finalement, que forme Griffont et Griffins fonctionne bien sur ce rapport attirance-répulsion, chacun défend ses intérêts et leur chance est que pendant un temps, ces intérêts convergent.

L’intrigue ne nous laisse pas le temps de souffler, à peine avons-nous assimilé une information que l’action repart jusqu’à la révélation suivante. Et on arrive soudain à la fin, avec l’impression que l’histoire se conclut mais que l’aventure n’est pas terminée. Et pour cause, d’autres récits sont annoncés. On espère bien revoir rapidement Griffont et Griffins !

Etienne Willem, Pierre Pevel / Drakoo

Le dessin et les couleurs restent fidèles à la ligne imposée par le premier tome de ce récit. Et c’est tant mieux. La rapidité de la narration se mêle adroitement au dynamisme des dessins semi-réalistes de Willem. On retrouve les têtes du premier tome, et on en découvre aussi de nouvelles.

Les compositions suivent le rythme trépidant de l’action et les couleurs savent ancrer avec talent ces deux mondes croisés dans une réalité presque palpable.

Le Paris des Merveilles : Les enchantements d’Ambremer T.2 nous propose une belle BD d’action, de magie et d’aventure. Une histoire courte en deux tomes, dûe à sa narration rapide et nerveuse, et un couple de héros ou un anti-couple, que l’on prendra plaisir à retrouver dans leur prochaine aventure : L’élixir d’oubli !