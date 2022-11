Le Paris des Merveilles Les enchantements d’Ambremer T.1 – Etienne Willem, Pierre Pevel - la chronique BD

Résumé : Ce premier volume du {Paris des Merveilles} nous plonge en 1909. Un train traverse la Pologne en direction de Varsovie. Une troupe armée saute à bord à la recherche d’une femme, la « Baronne ». Celle-ci s’échappe de justesse en sautant du wagon. Que lui voulaient ces hommes justifiant une fusillade dans le train ?

Critique : Une histoire de vol, de trafic et d’espionnage au cœur des années 1900. Un programme déjà intéressant auquel il faut ajouter ajouter que nous sommes dans une histoire fantastique où deux monde, au début du dix-neuvième siècle, se sont croisés, celui de notre bonne vieille terre et l’autre, celui d’Ambremer, habité entre autres par des fées, des dragons, des gnomes et des orcs. Les deux mondes sont maintenant liés, pour le meilleur et pour le pire. La tour Eiffel est en bois et les rues de Paris sont parcourues par des chat ailés tandis que des humains prennent un pot dans un bar tenu par un orc. La magie, même si elle est répandue, n’est pratiquée que par quelques personnes. Parmi celles-ci, Louis Denizart Hippolyte Griffont. Avec un tel nom, on pouvait s’attendre au pire, mais ce personnage direct et fonceur met sa magie au service des gens. Ce qui va l’entraîner dans une bien étrange affaire, étrange mais surtout dangereuse…

Même si on a lu les Artilleuses, du même trio d’auteurs chez le même éditeur, on va de surprise en surprise tout au long de ce premier tome. Nouveaux personnages, qu’on découvre avec plaisir et nouvelles intrigues qu’on dévore avec délice. Les lecteurs des romans de Pierre Pevel découvriront comment l’histoire a été adaptée au format BD et nous autres, qui ne le savons pas lu, nous sautons dans un monde attrayant, où les coïncidences ne relèvent pas du hasard. Un brin d’humour, un peu d’action, des sortilèges, quelques clins d’œil dont on vous laisse la surprise, et on arrive au bout de ce premier tome, avec une sensation de « C’est déjà fini ! ». Il y aura heureusement une suite qui conclura cette première adaptation.

Etienne Willem, Pierre Pevel – Drakoo

Si Etienne Willem et Pierre Pevel ont travaillé au texte, c’est Etienne Willem seul qui assure le dessin. Personnages semi-réalistes, décors soignés, mise en scène poussant le suspense et composition dynamique où les cases, parfois, se chevauchent discrètement les unes les autres. Les personnages expressifs nous déploient une galerie de têtes qu’on n’est pas près d’oublier. De la baronne et ses comparses jusqu’à l’antiquaire véreux et celui qui se cache derrière. Les couleurs de Tanja Wenisch créent de belles ambiances. Cette nuit bleutée renvoyant à la nuit américaine, et aussi les lampes éclairant les caves et réduits sombres, le traitement coloré de la magie aux teintes vives sans oublier ce soleil d’été qui éclaire gens et façades.

Le Paris des Merveilles Les enchantements d’Ambremer T1 atteint son but : nous entraîner dans un autre monde, de magie et d’histoire, de traction avant et de dragons. L’intrigue nous emmène vers le second tome tout en nous tenant en haleine.