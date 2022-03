Les Artilleuses T3, le secret de l’elfe – Pierre Pevel et Etienne Willem - la chronique BD

Résumé : {Les Artilleuses T3, le secret de l’elfe} nous ramène dans les girons des Artilleuses, Lady Remington, Miss Winchester et Mademoiselle Gatling ! Elles se débattent avec les services secrets français, prussiens et elfiques dans le Paris de 1911. Mais un Paris particulier, car notre monde s’y mêle avec l’Outremonde, permettant l’arrivée des elfes, gnomes et autres dragons, dans la France de l’avant Première Guerre mondiale...

Critique : Nous retrouvons donc les Artilleuses pour la conclusion de cette aventure en trois tomes. Les événements se compliquent de plus en plus, et notre trio de choc va se confronter aux services secrets internationaux et surtout à une secte secrète. Mais avant d’en arriver là, il va falloir que Lady Remington se libère des mains des Prussiens.

On est entraîné tout de suite dans la fougue de ce récit. Les choses avancent vers leur fin et on se perd parfois un peu dans l’intrigue, alambiquée à souhaite, riche en rebondissements. Mais tout cela peut être évité si on prend le temps de relire les deux tomes précédents, avant de s’engouffrer dans cet épilogue riche en courses-poursuites, complots et explosions magiques.

Le cycle se termine, l’épilogue ouvre de grandes portes vers de nouvelles aventure. Et on n’en attend pas moins d’un récit aussi pêchu.

Au dessin, Etienne Willem apporte toute son énergie pour faire crépiter les cases. On est embarqué sans cesse dans l’action qui s’enchaîne à un rythme effréné ! Les dialogues vont vite et les infos aussi. Il faut accrocher sa ceinture car, une fois lancées, rien ne semble pouvoir arrêter nos trois aventurières.

Avec les décors et les personnages de Willem, les ambiances colorées de Tanja Wenisch, on est en terrain connu, car les deux artistes restent dans la lignée des deux premiers opus.

Et c’est une bonne chose, puisque le style de Willem fonctionne parfaitement avec cet univers, entre histoire et fantaisie.

Les Artilleuses T3, le secret de l’elfe achève cette trilogie de manière surprenante et nous donne envie d’un second cycle. Il va falloir prendre son mal en patience – et laisser à nos héroïnes le temps de reprendre leur souffle -. Peut-être en allant lire les romans de Pierre Pevel, qui se déroulent dans l’univers du Paris des Merveilles ?